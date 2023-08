Mucho ojo: Hacienda te puede embargar el sueldo si te estás saltando esta ley

El sueldo de cada persona son los ingresos que suele tener cada mes para poder afrontar todos sus gastos y, con un poco de suerte, ahorrar algo para cuando sea necesario, por lo que es muy importante contar con él al completo y evitar embargos que puedan llevarse una parte de forma sistemática hasta que la deuda en cuestión esté saldada. Hacienda te puede embargar el sueldo por diferentes motivos, como si te estás saltando una ley en concreto, o si al menos ellos entienden que lo estás haciendo, así que ten mucho cuidado… ¡toma nota!.

¿Por qué Hacienda te embarga el sueldo?

La Agencia Tributaria tiene mucho poder a nivel económico sobre todos los contribuyentes, y no le tiembla el pulso a la hora de embargarte el sueldo si considera que te has saltado alguna ley económica, si hay ciertas irregularidades en tu cuenta o si tienes alguna deuda con ellos que todavía no has pagado. Debes tener clara una cosa, y es que si a tu empresa llega una notificación de Hacienda para embargarte el sueldo, ni la empresa ni tú os podéis negar, bajo ningún concepto. La única forma de «escapar» de ese embargo es que ya tuvieras otro aplicado.

De igual manera, es importante que sepas que Hacienda tiene un límite hasta el que puede intervenir tu salario, y para poder aplicar el embargo es imprescindible que lo notifique al afectado en cuestión con suficiente antelación. La Agencia Tributaria únicamente embargará tu nómina cuando haya intentado por todos los medios posibles, durante meses, el cobro de la deuda que tengas, enviándote requerimientos y notificaciones en diferentes momentos para que los pagues, y cuando eso no sucede es cuando no le queda otro remedio y toma la drástica decisión de embargar tu sueldo.

Cuando a la empresa le llega la notificación de embargo, ya no tiene vuelta atrás salvo que vayas a liquidar la deuda en un único pago. Una vez que la empresa aplica el embargo, se te quitará un porcentaje del salario cada mes hasta que la deuda se haya saldado por completo. Cuando se ha pagado toda, Hacienda envía una notificación tanto a la empresa como a ti para informar del levantamiento del embargo.

¿Cuánto sueldo de puede embargar Hacienda?

Según queda claro en el artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores, el Salario Mínimo Interprofesional es inembargable, lo que significa que si la persona que tiene la deuda cobra ese mínimo (1.080 euros), no se le podrá retener nada. Si la nómina supera esa cantidad, se retendrá conforme a un porcentaje para que se mantengan siempre los límites establecidos por ley, y que son: