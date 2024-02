Los tractores que se manifestarán el miércoles en Madrid harán noche este martes, 20 de febrero, en varios municipios como Móstoles, Guadalajara o Parla, según han informado los convocantes a OKDIARIO. Estas localidades verán cómo los participantes de las protestas de agricultores toman sus calles de camino a la gran concentración que se realizará en frente del Ministerio de Agricultura el 21 de febrero. Los manifestantes proceden de todo el territorio español y algunos de ellos han pasado varios días en la carretera para poder llegar a la capital a tiempo.

Los municipios afectados por los tractores serán Móstoles, Guadalajara, Arganda del Rey, Torrejón de la Calzada (al lado de Parla), El Espinar y Lozoya. Los agricultores han escogido estos lugares como punto de encuentro antes de partir al unísono hacia Madrid. Los delegados sindicales del sector advirtieron a este periódico que esperan que asistan hasta 2.000 tractores a la concentración.

Municipios que reunirán tractores

Según Unión de Uniones, principal asociación convocante de la manifestación del miércoles, uno de los puntos que reunirá a más tractores será la localidad de Torrejón de la Calzada, lugar que sólo cuenta con unos 8.000 habitantes.

De hecho, este municipio servirá para aglutinar a los productores agrarios provenientes de Castilla-La Mancha. Por ello, el impacto de la llegada de los vehículos agrarios será notable en los diversos puntos de encuentro.

El Espinar, por su parte, reunirá a todos los manifestantes de León, Valladolid y su comunidad autónoma en general. Los tractores castellanoleoneses habrán pasado dos días recorriendo la carretera.

Es más, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, desveló a este periódico que los tractores están obligados a desplazarse «por carreteras comarcales o nacionales» hasta Madrid por imposición del Gobierno. Sin embargo, un despiste administrativo puede permitir que los manifestantes tomen las autovías en la entrada de la ciudad.

«En Madrid tenemos la posibilidad de entrar por autovía porque la Subdelegación de Gobierno no nos ha indicado que no se puede hacer. En estos momentos, esto ya no se puede cambiar porque la resolución es extemporánea, es decir, se considera que es definitiva», aseguró el líder agrario.

En Móstoles, los tractores se encontrarán este martes por la noche en el Polideportivo Andrés Torrejón. En Guadalajara, el punto de reunión será el Recinto Ferial. En Arganda del Rey, los manifestantes se verán en el Recinto Ferial. En Torrejón de la Calzada, los agricultores harán noche en Desguaces La Torre.

Además de los tractores convocados por Unión de Uniones, la asociación ha hecho un llamamiento general a todo el sector para que se sume al éxodo que se está produciendo alrededor de España. Múltiples plataformas independientes se han sumado a la convocatoria, por lo que los organizadores no se ven capaces de realizar una estimación exacta de los participantes.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, viajará el miércoles a Bruselas coincidiendo con la concentración agrícola. Los representantes del sector agrario han afirmado a OKDIARIO que «esta no es la primera vez» que el dirigente esquiva una protesta y se va a otro sitio.

Es decir, los agricultores no podrán coincidir con el dirigente pese al recorrido que se han visto obligados a realizar para poder mostrar sus reivindicaciones. Para Cortés, la asistencia de productores de toda España revela que «el sector está harto», tanto que es capaz de perder dinero y trabajo por asistir a la concentración. «Somos autónomos. El día que no trabajamos nadie nos paga», lamenta el dirigente agrario.

Los tractores son vehículos que toman velocidades muy limitadas. Por tanto, el esfuerzo de los agricultores para desplazarse y asistir a la manifestación es considerable, además del coste en combustible que tienen que asumir. Por ello, dada la larga travesía, los participantes necesitan establecer puntos de encuentro como Móstoles para aparcar sus tractores y descansar durante las noches.