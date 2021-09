¿Quieres ponerte en forma pero no tienes tiempo para acudir al gimnasio? Pues no te preocupes ya que con las rebajas en productos fitness de Hipercor no lo necesitarás, ¡podrás montar un gimnasio en casa por muy poco dinero! Es cierto que los gimnasios te ofrecen muchas comodidades por cuotas reducidas, pero no hay nada mejor que llegar a casa, coger la ropa de deporte y, sin tener que salir de nuevo, hacer ejercicio, ¿no es cierto? Así que si quieres montar tu propio gimnasio fitness en casa para ejercitarte y tener una buena salud, sigue leyendo a continuación.

Los productos fitness de Hipercor para montar tu gimnasio en casa

Las bicicletas estáticas son grandes aliadas para la pérdida de peso ya que nos permite hacer cardio sin necesidad de salir de casa. Es precisamente por eso por lo que en Hipercor podemos encontrar algunos modelos de bicicletas estáticas a un buen precio. La bicicleta Siluet es una de las mejores opciones, y no por su precio, sino por todo lo que ofrece.

La B-X3S es una bicicleta ultra plegable con resistencia manual, monitor de fácil uso con 7 funciones, pedales antideslizantes con correa ajustable y acabado de plástico ultraresistente, medición de pulsaciones cardíacas y ruedas de deslizamiento para poder mover la máquina al sitio que quieras ¿Su precio? Tan solo 119 euros durante estos días.

La bicicleta elíptica es una de las mejores opciones a la hora de hacer ejercicio ya que te ayuda a mover todo el cuerpo. Es cierto que las elípticas que solemos ver en los gimnasios son muy grandes, pero en Hipercor podemos encontrar otras opciones más compactas y accesibles económicamente, especialmente con las grandes ofertas que encontramos en el supermercado de Hipercor.

La E-3S Siluet es una bicicleta elíptica compacta con una resistencia magnética de 8 niveles con volante de inercia de 5kg de doble dirección y consola con 7 funciones. También añade un soporte para tablet o móvil y sensores táctiles, de esta forma podrás ver tus programas favoritos mientras te estás ejercitando.

Esta elíptica es muy fácil de manejar ya que tan solo tendrás que pulsar tres botones en la consola para empezar a contar el tiempo que estás subido a esta máquina. La estructura está completamente reforzada, por lo que es muy segura.

El precio con descuento de esta bicicleta elíptica compacta es de 189 euros, un precio estupendo para un aparato con estas características, ¿no crees?

Si hay un aparato por excelencia que nos recuerde al gimnasio es la cinta de correr. Ofrece un ejercicio cardiovascular completo, de ahí a que sea una de las recomendadas. Eso sí, suelen tener un precio bastante elevado, además de que ocupan mucho sitio en casa, por lo que muchas personas prefieren escoger otros aparatos para practicar deporte sin tener que ir al gimnasio. Pero eso era hasta ahora y es que la cinta de correr Siluet, de venta en Hipercor, es muy compacta, ocupa el espacio justo y tiene un precio irresistible.

Esta cinta de correr alcanza los 18 km/h, cuenta con un sistema de inclinación motorizado de 10% con niveles 15 niveles de ajuste, 10 programas de entrenamiento, MP3 y altavoces. Incluye función HRC para poder controlar de forma automática la frecuencia cardiaca y la velocidad de entrenamiento durante el ejercicio.

Su precio, además, es muy asequible para un equipo de tan alta calidad. Tan solo tendrás que pagar 499 euros por ella.