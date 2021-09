Aunque cuando llueve o hace frío lo ideal es ir al gym para practicar deporte, hay alternativas. Por esto nombramos los ejercicios al aire libre que se pueden hacer para no tener que ir al gimnasio. Si es con entrenador, mejor, para que marque unas rutinas a seguir.

Cuando hace buen tiempo, y más tras estar encerrados por el confinamiento a causa de la pandemia, queremos estar en el exterior. Además está demostrado que hay menos posibilidades de contagio por Covid.

Si disfrutamos de nuestro entorno y el aire libre, tenemos mayor motivación para seguir con nuestro deporte. ¿Qué hacer?

Todavía puedes ir a la playa y nadar en el mar

Aunque por la tarde refresca, puedes aprovechar los mediodías para nadar en el mar, en caso de que lo tengas cerca. Si no, todavía hay piscinas al aire libre que aprovechan hasta el final para cerrar la temporada.

Ya sabes que la natación es un deporte global y muy completo que permite mover todo el cuerpo. Y dentro del agua, siempre puedes hacer variedad de ejercicios para seguir con diversas disciplinas. Son ejercicios al aire libre.

Running

Es el deporte estrella, de hecho, muchos se apuntaron a ello, tras el confinamiento sin haber ido nunca a correr. Y es que si empiezas puede ser que te enganche y no quieras parar. Empieza con moderación para seguir de manera ascendente y progresiva.

Caminar por la ciudad o campo

Es un buen tiempo para ir andando al trabajo o bien para hacer excursiones en el campo. Eso sí, mira el tiempo antes de salir. Caminar es un excelente ejercicio recomendado por los especialistas para perder peso y ganar en salud. Unos 30 minutos al día son más que suficientes para hacer un importante ejercicio.

Coge la bicicleta

También es ahora el momento de coger la bicicleta, si no lo has hecho ya, montarte en ella y ascender cuestas o simplemente ir de un lugar a otro de la ciudad. Cada vez son más los carriles bici que hay y, si no, lo dejas para el fin de semana donde realizar excursiones por otro tipo de asfalto.

Fitness y otros

Se puede practica otro tipo de disciplinas al aire libre. Muchos clubs lo hacen o grupos de personas apasionados por el fitness, el pilates o el yoga. Incluso se suele hacer en la playa o en otros lugares llamados de retiro donde además podrás relajarte con la meditación.