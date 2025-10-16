Miles de españoles están recibiendo éste mensaje del INSS para la ayuda de 200 euros: mira si estás en la lista

La Prestación Universal por Crianza es la nueva ayuda de 200 euros al mes que prepara el Gobierno para los padres con hijos a cargo de menores de 18 años. Esta prestación ya ha sido aprobada por todas las partes del Ejecutivo, pero necesita que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para que entre en vigor. Así que todo hace indicar que habrá que esperar para que salga a la calle esta nueva ayuda de 200 euros para los padres con hijos menores de edad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber y cómo está la situación con la Prestación Universal por Crianza.

El ala a la izquierda del PSOE sigue inmiscuida en pequeñas guerras mientras el Gobierno de Sánchez sigue a la deriva e intenta seducir al independentismo para sacar adelante sus proclamas. Una de ellas la lidera Yolanda Díaz con la famosa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que sigue parada a la espera del último intento por convencer a Carles Puigdemont. Otras guerras de la vicepresidenta segunda son el Salario Mínimo Interprofesional y la Prestación Universal por Crianza.

Esta nueva ayuda de 200 euros al mes, destinada a los padres con hijos menores de 18 años, está parada a la espera de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado. En principio estaba previsto que saliera a la calle en el último trimestre de 2025, pero todo hace indicar que habrá que esperar al año 2026 para la entrada en vigor de esta nueva prestación destinada a combatir la pobreza infantil, fomentar la natalidad y apoyar la conciliación laboral y familiar.

La nueva ayuda de 200 euros del Gobierno

Prestación Universal por Crianza. Así se denomina la ayuda de 200 euros al mes que el Gobierno aprobó en su día y que necesita que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para sacarla adelante. A la espera de su aprobación, algo que parece difícil debido a la falta de apoyos con la que cuenta el Gobierno de Sánchez, ya se ha filtrado que esta prestación será de carácter universal y que la podrán solicitar todos los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener residencia legal y fiscal en España.

Tener hijos menores de 18 años a cargo.

Estar empadronado en España.

Así que las personas, independientemente de su nivel de ingresos, que cumplan con estos requisitos podrán solicitar la ayuda de 200 euros al mes (2.400 euros al año) siempre que salga adelante. Eso sí, desde el Gobierno se ha filtrado que en primer lugar irán las personas con rentas más bajas y posteriormente se irá sucediendo la entrega a todas las escalas salariales. Para poder acceder a esta ayuda de 200 euros, que podría ser más en caso de tener a más hijos a cargo, habrá que presentar la siguiente documentación a través de los canales oficiales de la Seguridad Social:

Documento Nacional de Identidad.

Libro de familia.

Certificado de empadronamiento.

Número de cuenta bancaria.

Esto es todo lo que se conoce sobre la ayuda de 200 euros del Gobierno que está destinada a combatir la pobreza infantil. Para que salga adelante Yolanda Díaz y compañía, necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que parece una utopía, ya que la última vez que Pedro Sánchez consiguió que el Congreso diera luz verde a unos presupuestos fue el 22 de noviembre de 2022.

En caso de que consiguiera el milagro de sacar adelante los presupuestos en 2026, la Prestación Universal por Crianza sería una realidad y el ministerio encargado de gestionarla oficializaría los requisitos y documentación necesaria para poder acceder a esta ayuda de 200 euros para los padres con hijos menores de 18 años a cargo.