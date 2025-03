El canciller entrante, Friedrich Merz, espera aprobar este martes en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán) una revisión histórica del austero gasto alemán, sacando adelante el flanco más importante del plan de rearme europeo, dotada con 500.000 millones de euros. Además, este cambio de postura fiscal desbloquearía un billón de euros en deuda en la próxima década para hacer frente a la doble amenaza de Washington y Rusia.

El mandatario al frente de los democristianos conservadores aseguró el pasado viernes que había acumulado todos los votos necesarios (un tercio del Bundestag) para romper el techo de deuda tras cerrar un pacto con Los Verdes y los socialdemócratas (SPD). Ahora corre el reloj para que el bloque conservador saque adelante el paquete de defensa antes de que el Bundestag cambie composición para reflejar el nuevo Gobierno. Con el nuevo Bundestag, el Gobierno de Merz no alcanzaría los apoyos suficientes para dar luz verde a su plan de deuda.

Alemania, al igual que Estados Unidos, dispone de un techo de deuda constitucional que prohíbe aumentar el déficit de gasto en más del 0,35% del producto interior bruto (PIB). Ahora, bajo esta revisión, la deuda que se emite a favor de defensa o ayudas destinadas a países amenazadas bajo la ley internacional serán exentos del llamado freno de deuda.

No obstante, el plan de defensa aún enfrenta algunos obstáculos mientras corre el reloj para hacer la votación. La segunda fuerza parlamentaria, el partido Alternativa para Alemania (AfD), impugnó la votación el pasado lunes tras señalar que no ha tenido suficiente tiempo para tomar una decisión. El bloque de la izquierda, Die Linke, también ha intentado bloquear esta votación por razones opuestas al AfD. No obstante, el escenario principal, es que el Bundestag dará luz verde a esta medida este martes.

Merz logró seducir a Los Verdes al cierre de la semana pasada tras prometer al partido ecologista un fondo verde valorado en 100.000 millones, y tomará posesión de Berlín como canciller en las próximas semanas. Franziska Brantner, colíder de Los Verdes, señaló apenas días antes de pactar con el bloque conservador que no se dejaría llevar por el «chantaje» de la CDU/CSU, y que su partido rechazará la revisión de los presupuestos.

Ahora, con el respaldo de Los Verdes asegurado, el escenario más probable es que el mandatario democristiano formará Gobierno con el SPD, el llamado gran coalición, y llevará Alemania a una nueva era de rearme. Esto dará un varapalo a la AfD, la segunda fuerza parlamentaria que se ha mostrado aliado al Kremlin y se opone vehemente a reformar el techo de deuda y disparar el gasto en defensa. «Alemania está haciendo una contribución enorme a la libertad y paz en Europa» proclamó Merz frente a reporteros el pasado viernes.

El gasto militar alemán se ha ralentizado drásticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde oscilar cerca del 5% del PIB, hasta caer por entorno al 1 y 2% desde comienzos del milenio. El Gobierno liderado por la democristiana Angela Merkel volvió a invocar el techo de deuda tras la crisis financiera de 2008, y desde entonces, el gasto en armas se ha quedado relativamente plana.

Los bonos alemanes, los llamados bund, se han hundido a mínimos no vistos desde la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. Esto quiere decir que los costes de endeudamiento se han disparado a máximos mientras los inversores se preparan para afrontar mayor deuda y gasto en defensa el balance Ejecutivo.

Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour Asset Management, considera que los rendimientos de los bonos alemanes seguirán algo disparados. «Una mayor emisión y un mayor crecimiento potencial no son buenos para los bonos del Estado, por lo que no es de extrañar un aumento de los rendimientos del bund». Por otro lado, las cotizadas de defensa alemanas han escalado las Bolsas europeas: Rheinmetall se ha disparado un 48% en el último mes, Renk (50%) y BAE Systems (23,8%).