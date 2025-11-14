Merlin Properties ha obtenido un beneficio neto atribuido de 583,1 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone multiplicar por más de dos (+158,8%) las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado la compañía este viernes, 14 de noviembre, en un comunicado.

Entre enero y septiembre de 2025, el beneficio operativo de la socimi dedicada a centros comerciales, logística, oficinas y centros de datos creció un 6,4%, hasta superar los 245 millones millones de euros. Por su parte, los ingresos totales aumentaron un 7,7%, hasta los 413 millones de euros, incluyendo rentas brutas de 398,1 millones de euros.

Durante el periodo, se mantuvo un «excelente rendimiento operativo», tal y como ha celebrado la empresa, acompañado de un sólido crecimiento en las rentas comparables (like-for-like) del 3,4% respecto a los tres primeros trimestres de 2024, y una ocupación que continúa en niveles muy altos, alcanzando el 95,5%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 308,4 millones de euros, cifra un 7,4% superior a la contabilizada entre enero y septiembre del año pasado. Con todo, el nivel de endeudamiento (LTV) es del 28,6%, con una posición de liquidez de euro 2.157 millones y vencimiento medio de la deuda de 4,6 años.

La socimi ha asegurado que no existen más repagos de deuda hasta noviembre de 2026 y el 100% es a tipo fijo. El consejo de administración de Merlin Properties ha acordado la distribución de un dividendo, a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025, por un importe fijo de 0,2 euros brutos por acción el próximo 10 de diciembre.

Seguirá ampliación.