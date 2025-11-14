Merlin Properties duplica su beneficio hasta septiembre tras ganar 583,1 millones de euros
Los ingresos totales aumentaron un 7,7%, hasta los 413 millones de euros
Merlin Properties ha obtenido un beneficio neto atribuido de 583,1 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone multiplicar por más de dos (+158,8%) las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado la compañía este viernes, 14 de noviembre, en un comunicado.
Entre enero y septiembre de 2025, el beneficio operativo de la socimi dedicada a centros comerciales, logística, oficinas y centros de datos creció un 6,4%, hasta superar los 245 millones millones de euros. Por su parte, los ingresos totales aumentaron un 7,7%, hasta los 413 millones de euros, incluyendo rentas brutas de 398,1 millones de euros.
Durante el periodo, se mantuvo un «excelente rendimiento operativo», tal y como ha celebrado la empresa, acompañado de un sólido crecimiento en las rentas comparables (like-for-like) del 3,4% respecto a los tres primeros trimestres de 2024, y una ocupación que continúa en niveles muy altos, alcanzando el 95,5%.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 308,4 millones de euros, cifra un 7,4% superior a la contabilizada entre enero y septiembre del año pasado. Con todo, el nivel de endeudamiento (LTV) es del 28,6%, con una posición de liquidez de euro 2.157 millones y vencimiento medio de la deuda de 4,6 años.
La socimi ha asegurado que no existen más repagos de deuda hasta noviembre de 2026 y el 100% es a tipo fijo. El consejo de administración de Merlin Properties ha acordado la distribución de un dividendo, a cuenta de los beneficios del ejercicio 2025, por un importe fijo de 0,2 euros brutos por acción el próximo 10 de diciembre.
Seguirá ampliación.