El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este lunes, 4 de mayo, con una subida del 0,25%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 17.825,8 puntos, en una nueva jornada marcada por los precios del petróleo, que se moderan a los 108 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 108,7 dólares por barril, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 102 dólares, con un avance del 0,6%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, bajaba más de un 0,4%, hasta los 45,6 euros por megavatio hora.

Al cierre de las Bolsas europeas del pasado jueves, último día de cotización por la festividad el viernes del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Brent se situaba por encima de los 114 dólares por barril, mientras que el barril Texas cotizaba en 104 dólares.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que a partir de hoy mismo se pondrá en marcha una iniciativa «humanitaria» para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre EEUU e Irán. «Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo», ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Este fin de semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

En España, en el terreno empresarial, Merlin ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

Las empresas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Indra (+2,5%), Sabadell (+1,1%) y Solaria (+1%). En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Repsol (-0,5%), Mapfre (-0,24%) y CaixaBank (-0,23%).

Mercados internacionales

En este escenario, las principales Bolsas europeas registran signo mixto en la apertura de este lunes: Francfort sube un 0,1%, París baja algo más de un 0,09%, y Londres cae un 0,14%. Las Bolsas asiáticas, por su parte, se han movido mayoritariamente al alza.

En concreto, el Hang Seng de Hong Kong sube un 1,3%, mientras que el Kospi surcoreano ha ganado un 5,2%. En China, hoy la Bolsa permanecerá cerrada por festivo.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias.

En el mercado de divisas, el euro recupera posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1729 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,51%.