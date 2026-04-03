La energética y petrolera estatal italiana Eni ha sido la empresa con un mejor rendimiento en Bolsa de toda Europa durante el mes de marzo. Esto se debe a varias cuestiones, entre las que se encuentra el acuerdo al que ha llegado con Venezuela para la explotación de gas y la devolución en especie de su deuda histórica. Por otro lado, la crisis energética por la guerra de Irán también ha influido en este alza, pues todas las compañías dedicadas al crudo han experimentado un mes alcista.

Según los datos de mercado consultados por OKDIARIO, las acciones de Eni han sido las más beneficiadas del Viejo Continente por todo este contexto internacional en el tercer mes del año, con una revalorización acumulada en esos 31 días del 26,42%.

Todas las petroleras se han visto beneficiadas por el alza del precio del petróleo. No obstante, la energética italiana, además, ha tenido otros motivos para subir en Bolsa, como los pactos a los que ha llegado con Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro.

Eni en Venezuela

En concreto, la nación caribeña ha acordado con esta compañía seguir explotando gas natural con el objetivo de surtir a PDVSA y exportar a largo plazo, unas transacciones que incluirían también la licuefacción flotante.

En ese sentido, el yacimiento de gas venezolano Perla podría venderse en Colombia muy pronto, ya sea a través del gaseoducto ya existente (lo que requeriría su reparación) o por mar en forma de gas natural licuado (GNL).

Por otro lado, la petrolera estatal venezolana se ha comprometido a saldar su deuda histórica con Eni a través de pagos en especie, a saber, con barriles de petróleo.

Con todo, esta apertura no sólo está beneficiando a esta empresa, sino que otras compañías como la española Repsol también han firmado acuerdos con el país que ahora dirige Delcy Rodríguez. En este caso, la mercantil del Ibex 35 participará en la revitalización del sector de hidrocarburos venezolano, según la oficina de prensa presidencial.

«Esta alianza (entre Venezuela y Repsol) se enmarca dentro de un enfoque de diálogo político constructivo entre el gobierno nacional y las empresas energéticas, buscando un modelo de cooperación que beneficie a ambas partes y, en especial, a los pueblos del mundo», reza el texto publicado por esta institución.

Bolsas europeas

En cuanto al desarrollo de las Bolsas europeas a lo largo de marzo, las empresas más negociadas en ese mes han sido la tecnológica neerlandesa ASML, la fintech Adyen y el Banco Santander. Por otro lado, la empresa más perdedora ha sido Hermès.

En el caso de esta última, la casa de modas francesa ha perdido el 21,47%, rozando el precio de cada una de sus acciones los 1.600 euros al cierre del mes. En general, el índice que mide las 50 empresas con mayor capitalización de Europa (el Euro Stoxx 50) ha cerrado con una caída del 9,3%.

En cuanto a Estados Unidos (EEUU), la acción que más se revalorizó en ese período ha sido una de las mayores empresas de plásticos, productos químicos y refino del mundo, LyondellBasell, impulsada, evidentemente, por la escasez de crudo y el alza de su cotización. Este valor se ha disparado un 40% en esos 31 días, hasta superar los 80 dólares por título.