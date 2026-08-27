Este jueves comienza en el valle de Jackson Hole (Wyoming) la reunión de los principales bancos centrales de Estados Unidos (EEUU), presidida por el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh. Este evento será crucial para el futuro del dólar y de los bonos estadounidenses en un momento en el que los rendimientos a largo plazo se han disparado y las autoridades monetarias intentan frenar la crisis de deuda que azota a la nación norteamericana.

Jackson Hole se lleva celebrando desde el año 1982 en este lugar. Este año, que supone la edición número 49, se hará bajo el lema Innovación financiera: implicaciones para los pagos y las políticas.

No obstante, los inversores estarán atentos a posibles pistas sobre las decisiones de la Fed, pues la primera reunión de política monetaria será el próximo 16 de septiembre.

Y es que Warsh llevará a cabo una intervención el viernes que podrá ofrecer algún adelanto sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU tras mantenerlos inalterables en la última ocasión.

Además, los mercados esperan conocer sobre la volatilidad del bono estadounidense tras el enorme alza de los rendimientos exigidos y después de superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros).

Jackson Hole

David Kohl, economista jefe, y Dario Messi, director de Análisis de Renta Fija de Julius Baer, aseguran que el Simposio de Jackson Hole «le brinda a Kevin Warsh la oportunidad de perfeccionar su estrategia de comunicación, que recientemente se ha caracterizado por una opacidad deliberada». «Sin embargo, aún no está claro si está dispuesto a hacerlo», afirman.

Para ellos, el evento se produce «en un momento delicado para los mercados de bonos», que aún están asimilando la señal de la recompra de bonos del Tesoro de EEUU.

Con todo, estos profesionales advierten de que la reunión de Jackson Hole sólo ha tenido un alto impacto en los mercados en contadas ocasiones y, cuando lo ha hecho, «los impulsos han sido considerables y duraderos».

Según ellos, las expectativas para la edición de este año «son elevadas», sobre todo a la luz de la «desafortunada comunicación de la Fed en julio», que ha dejado a los inversores con poca claridad sobre las perspectivas de política monetaria.

«El obstáculo para satisfacer las expectativas del mercado probablemente sea alto. Por lo tanto, incluso en ausencia de información nueva y significativa, o quizás precisamente por ello, el evento podría volver a influir en los mercados», aseguran.

Por su parte, Michael Pearce, economista jefe para EEUU de Oxford Economics, considera que, a pesar de que es improbable que el discurso de Kevin Warsh ofrezca pistas significativas sobre la política monetaria a corto plazo, quizá podría esclarecer sus planes para reformar las políticas y operaciones de la Fed a largo plazo.

«En julio, Warsh declaró que aún no había decidido qué tipo de discurso pronunciaría. Presidentes anteriores han aprovechado la ocasión para exponer ideas generales sobre la economía, mientras que otros la han utilizado para contextualizar las reuniones de política monetaria de otoño», señala.