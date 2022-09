Mercadona, uno de los supermercados más baratos en 34 de las 65 ciudades analizadas por la OCU

Mercadona es una de las opciones más baratas para hacer la compra en 34 de las 65 ciudades analizadas por el reciente estudio anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que tiene el fin de analizar la evolución del precio de la cesta de la compra y los espacios tanto más económicos como más caros.

En concreto, Mercadona es el establecimiento más económico para llenar la cesta en 10 ciudades de las 65 visitadas: Alcobendas, Barakaldo, Bilbao, Huelva, Lleida, Lugo, Marbella, Ourense, Pamplona y Vitoria.

Vigo y Ciudad Real son las ciudades más baratas de España

Vigo y Ciudad Real son las ciudades más baratas de España. Le siguen Jerez, Almería, Granada, Huelva, Puertollano y Palencia. Palma de Mallorca, Barcelona, Gerona, Madrid y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes son las ciudades más caras.

Este año, para elaborar su estudio, la OCU ha visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades, además de los supermercados online y analizado 173.392 precios de una “cesta de la compra” compuesta por 239 productos de diversas categorías que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas.

Según la OCU, los productos que componen han visto incrementado su precio en un 15,2% de media desde el último estudio. Se trata de la mayor subida de precios que han detectado estos análisis desde que se pusieron en marcha hace 34 años. Destaca, además, que se trata de una subida generalizada de los precios que afecta al 95% de los 239 que componen la cesta de la compra y que certifican la sensación que tienen los consumidores de que todo sube.

Aceite de girasol disparado

También advierte que, aunque hay una subida de precios generalizada, no todos los productos suben lo mismo. De entre todos, destaca la subida del precio del aceite de girasol con una subida del 118%, le siguen las magdalenas y la margarina (75%) y los plátanos, pasta, aceite de oliva y harina con subidas del 50% o superiores.

Solo hay un pequeño grupo de 12 productos que pertenecen a la categoría de higiene (champú -5%), y frutas (Aguacate -10%, kiwi -6%) que tienen anecdóticas bajadas.

Aunque todas las cadenas de supermercados han subido precios, no lo han hecho en la misma proporción. El estudio señala que dentro de las grandes cadenas son los establecimientos del grupo Dia los que más suben, Dia & Go (17,1%) La plaza de Dia (16,2%) y Dia (15,2%), así como Mercadona (16,2%). Por el contrario, los que menos suben son Alimerka (8,4%) Carrefour Express (8,5%) y BM Urban (8,8%). No obstante, la subida de precios ha sido generalizada y bastante homogénea.

A pesar del fuerte incremento de los precios, el estudio de OCU demuestra que aún es posible ahorrar en la cesta de la compra. El ahorro medio nacional alcanza este año los 994 euros. Se ha reducido un 7,3% debido a la mayor homogeneidad entre establecimientos.

La diferencia entre ciudades

A pesar de ello, OCU advierte que las diferencias entre ciudades son importantes. El ahorro máximo se consigue de nuevo en Madrid y este año alcanza los 3.529 euros, le siguen la zona de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes con 2.977 euros.

Estas diferencias tan elevadas se dan también cuando comparamos el conjunto de supermercados online hasta alcanzar 2.309 euros. Por el contrario, las ciudades donde más difícil resulta ahorrar son Cuenca 485 euros, Segovia 520 euro y Pontevedra 526 euros.