Mercadona tiene el producto perfecto para hombres: consigue un pelazo con efecto volumen sin esfuerzo

Si buscas poder tener pelazo es verano, no hace falta ser un experto en peluquería para notar la diferencia que vas a lograr con lo nuevo de Mercadona. Unos polvos voluminizadores de los que todo el mundo ya está hablando, dado que son fáciles de usar y aportan unos resultados increíbles, pensados especialmente para quienes desean poder lograr un peinado con volumen y textura sin que parezca que llevan medio bote de gomina encima.

Los nuevos polvos para conseguir volumen de Mercadona han sido pensados tanto para mujeres como para hombres. Y es que aunque pienses que por llevar el pelo corto, no les vas a poder sacar partido, lo cierto es que aquellos que ya lo han puesto a prueba saben que este producto es capaz de hacer casi lo imposible, incluso aplicando poca cantidad. Volum Fix, de la marca Deliplus, se presenta en un botecito discreto de 10 gramos con una fórmula que puede cambiar tu rutina capilar en segundos. Nada de técnicas complicadas, ni herramientas de calor, ni peinados imposibles. Solo tú, tus manos y unos segundos delante del espejo. Así de fácil es conseguir un efecto volumen inmediato con este producto que ya se está ganando un hueco en el neceser de muchos hombres. Te contamos cómo funciona y por qué está arrasando.

El producto Mercadona para lucir pelazo

El nombre completo de este producto de Mercadona para lucir pelazo, es Volum Fix Deliplus Mate Fijación 4 y viene en un envase pequeño pero muy práctico, con un diseño minimalista y tapa amarilla. Dentro encontrarás unos polvos finísimos, casi invisibles, que al aplicarlos sobre el cabello seco actúan al instante. Su función principal es aportar volumen desde la raíz, dar textura y fijar el peinado de manera natural.

Lo que hace especial a este producto es su acabado mate, lo que significa que no deja brillos ni sensación grasa. Tampoco se nota al tacto: el pelo queda suelto, con cuerpo, pero sin apelmazarse. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un efecto despeinado controlado o un peinado con volumen pero que parezca casual.

Además, su fijación nivel 4 es perfecta para mantener la forma durante horas sin que el pelo quede rígido como una estatua. Ni caspa falsa, ni residuos, ni sensación pegajosa. Solo volumen, naturalidad y libertad para moldear a tu gusto.

Cómo se usa Volum Fix paso a paso

Usar Volum Fix no tiene ningún misterio, pero conviene seguir unos pasos sencillos para sacarle el máximo partido. Aquí te dejamos la rutina ideal:

Pelo seco y limpio: el producto está pensado para aplicarse sobre el cabello seco. Si lo usas justo después de lavarte el pelo y secarlo con toalla o secador, mejor.

Aplica poca cantidad: basta con espolvorear un poco sobre la palma de la mano o directamente sobre las raíces. Con muy poco producto es suficiente.

Distribuye con los dedos: masajea suavemente con la yema de los dedos desde la raíz para crear volumen. Puedes ir moldeando a tu gusto, levantando zonas concretas o definiendo mechones.

No necesitas peinar más: a menos que quieras un estilo más definido, puedes dejarlo tal cual. El acabado es natural y se mantiene bien durante horas.

¿Por qué está triunfando entre los hombres?

Hay varios motivos por los que este producto está ganando adeptos, sobre todo entre hombres. El primero, sin duda, es la comodidad. En menos de un minuto puedes cambiar por completo la apariencia de tu cabello sin esfuerzo. Ideal para las mañanas con prisa o para un retoque rápido antes de salir.

El segundo es el resultado discreto pero eficaz. No se nota que llevas producto, pero el cambio está ahí: más volumen, mejor forma, y un look más trabajado sin parecer que te has pasado horas en el baño.

Y, por supuesto, su precio accesible: por solo 3,95 € tienes un bote que dura semanas, incluso con uso diario. Un pequeño gasto para un gran cambio de imagen.

Ideal para cabellos finos, lisos o con entradas

Aunque cualquier tipo de cabello puede beneficiarse del efecto volumen, este producto es especialmente útil para quienes tienen el pelo fino, lacio o con poca densidad. También resulta muy eficaz si tienes entradas o zonas poco pobladas, ya que aporta cuerpo visualmente y ayuda a disimular esas áreas.

Incluso si tienes el pelo corto, puedes lograr un efecto más estructurado o levantar ligeramente el flequillo con solo un toque de Volum Fix. El resultado es inmediato y sin complicaciones. Gracias a Mercadona podrás lucir el pelazo que tanto deseas.

Dónde encontrarlo y por qué deberías probarlo

Este producto está disponible en la sección de cuidado capilar de Mercadona, dentro de su línea de cosmética Deliplus. Su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar en el neceser, en la mochila del gimnasio o incluso en la guantera del coche para emergencias capilares de última hora.

En resumen, Volum Fix es ese producto que no sabías que necesitabas hasta que lo pruebas. Una solución práctica, económica y efectiva para mejorar tu look en segundos. Si aún no lo has probado, puede que este sea el momento. Porque sí, conseguir un pelazo con volumen sin esfuerzo también está al alcance de los hombres.