Seguro que como todos debes tener algunos alimentos entre los que se encuentran los dulces y los helados, que te transportan de inmediato a la infancia. Helados que puede que en algunos casos no se te haya ocurrido volver a probar o que de hecho, quizás no has encontrado. No te preocupes, estamos seguros que entre los mejores helados que tiene Mercadona para este verano, el que ahora te mostramos te va a recordar de inmediato a esos días en la playa en los que lo saboreabas tras comer, o tardes con tus amigos jugando en el parque y comiendo tu helado favorito. Mercadona te devuelve a tu infancia con el helado más mítico que seguro no vas a querer dejar escapar.

El helado más mítico de Mercadona

Si tienes especial predilección por los helados y deseas darte un capricho que además implique un pequeño viaje a tu infancia, nada como elegir el helado más vendido actualmente en Mercadona. Todo un clásico que por fin tenemos en las neveras de estos supermercados y que ya arrasa en ventas.

Nos estamos refiriendo como no podía ser de otra manera, al Helado Sándwich de nata. Una especialidad que como decimos es todo un clásico y seguro que era tu favorito cuando eras pequeño. Un helado de nata que cuenta además con dos galletas que están realmente deliciosas. Se vende en en una caja de 8 unidades y su precio es de 1,65 euros.

No existe otro helado que pueda triunfar de igual forma para todos, tanto grandes como pequeños. Será difícil además resistirse a él ya que está elaborado en un 67% de nata desnatada y proteína de leche, consiguiendo una cremosidad que es lo que más destacan aquellos que lo han probada. La combinación con la galleta en cada bocado hace que se convierta en todo un placer para el paladar, además de una de las mejores maneras de tomar un postre refrescante y de alguna manera con pocas calorías si tenemos en cuenta que cada helado aporta poco más de 140 kcalorías.

No lo dudes, este es el helado que debes tener en casa. Tus hijos querrán comerlo a todas horas y lo cierto es que nadie le dirá que no si lo propones como postre tras una barbacoa o una cena en la terraza con tus amigos. Por algo es actualmente el helado número uno en Mercadona. Lo tienes disponible en todos sus supermercados así como en su tienda online.