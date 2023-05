Mercadona soluciona el papel de los padres con bebés: pañales para piscina a un precio de escándalo

Ir a la piscina o a la playa es uno de los grandes atractivos del verano, y en general de cualquier época en la que hace buen tiempo, ya que se disfruta muchísimo del sol y del agua, sea dulce o salada. Hoy te mostramos los pañales para piscina de Mercadona que están arrasando en ventas de cara al verano y que librarán a los padres de la preocupación de que los peques hagan sus necesidades en el agua.

Mercadona cuenta en su amplio catálogo con una gran variedad de productos específicos para bebés, y en el caso de los pañales tienen muy buena reputación entre su clientela, ya que son baratos y de gran calidad, como prácticamente todo lo que ofrecen en sus establecimientos.

Los pañales para piscina de Mercadona que salvarán tu verano

Se trata del Pañal bañador desechable Deliplus, unos pañales mágicos que te permitirán meter a tu bebé en la piscina o en el mar con total tranquilidad ya que aunque hagan sus necesidades, en ningún caso se escapará el contenido al agua para contaminarla. Están disponibles en diferentes tallas, en paquetes de 12 unidades por un precio de 5€.

Estos fantásticos pañales para piscina de Mercadona son todo un puntazo, un producto imprescindible si tienes un bebé que todavía no controla lo de hacer sus necesidades en el orinal o para avisar de que tiene ganas de hacerlas. Son realmente efectivos, el sustituto perfecto para los pañales normales, que en el agua pierden eficacia y no garantizan que haya escapes ya que no son resistentes al agua.

Esta maravilla de pañales desechables son válidos únicamente para el momento del baño, ya que no son absorbentes, por lo que no se recomienda utilizarlos para salir a pasear, por ejemplo. Se debe utilizar únicamente durante el tiempo de playa o piscina.

Como ya hemos mencionado, hay varias tallas disponibles, como son la talla S (aptos para niños de entre 6-12 kilos) y la talla M (para niños entre 11-18 kilos). Están fabricados con tejido suave, por lo que los peques podrán jugar en el agua cómodamente, lo que sin duda hará que la experiencia sea mucho más divertida.

¿Cómo utilizar estos pañales?

Mercadona realiza una serie de recomendaciones para sacar el máximo partido a estos pañales para piscina, que son las siguientes: