Las estafas por Internet no cesan y es que seguro que en alguna ocasión has recibido un e-mail o un mensaje en el que se te ofrecen descuentos o productos gratuitos con solo hacer clic en un link, ¿no es cierto? Pues parece que es el cuento de nunca acabar ya que estas estafas siguen actualizándose y enviándose a todo tipo de público, ¿por qué? Pues porque seguro que muchas personas que no saben nada acerca de este tipo de estafas pican y entran en el enlace. La última estafa tiene como protagonista al supermercado de Juan Roig, Mercadona, que ha alertado a sus seguidores sobre una estafa a su nombre.

La nueva estafa de Mercadona en la que no debes hacer clic

@Mercadona me acaba de llegar esta estafa a mi correo. Aviso por si alguien más le aparece en su correo electrónico. pic.twitter.com/merdgRn1Ec — Shiro42666 (@Shiroghost42666) October 24, 2021

A través de la red social de Twitter, un usuario ha advertido al supermercado de que le ha llegado a su correo una estafa en su nombre. El usuario, Shiro42666, ha decidido colgarlo en Internet para que nadie caiga en la nueva trampa de la red.

Ante esta situación, la persona responsable de las redes sociales de Mercadona ha contestado al usuario de Twitter y ha advertido de este engaño que se está produciendo:

«Buenos días, se está usando nuestra marca sin autorización. Recomendamos que no facilites ningún dato personal ni realices ningún pago. Seguiremos trabajando para evitar este tipo de fraudes. Gracias por informarnos».

Así que si llega a tu correo un mensaje de este tipo anunciando que eres el ganador de un sorteo (al que no te has apuntado), que te dan alguna recompensa por ser un cliente fiel o que hay una súper oferta para ti, no lo creas y rechaza inmediatamente este tipo de correos.

El supermercado no realiza nunca este tipo de promociones

Son varias las ocasiones en las que en cuerpo de la Policía Nacional ha tenido que dar un aviso en las redes sociales para que ningún usuario caiga en este tipo de estafas. Y ahora, aunque la Policía no ha tenido que lanzar el mensaje, ha sido el propio supermercado de Mercadona el que ha tenido que aclarar la situación.

En otras ocasiones en las que otros usuarios han desvelado estas estafas, el supermercado de la marca Hacendado ha dejado claro que «No organizamos ningún tipo de promoción o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago», por lo que si te llega un mensaje de Mercadona de este tipo, no lo abras bajo ningún concepto.

Pero Mercadona no es el único supermercado que sufre las consecuencias de las estafas por Internet, otras empresas y otros supermercados se han visto en la misma situación de tener que desmentir esas promociones y sorteos falsos.