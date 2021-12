Mercadona es, hoy en día, una de las cadenas de supermercados más potentes en España. Sus ofertas en los productos más demandados, así como sus novedades diarias, han convertido en la cadena de Juan Roig en la más top. Sin embargo, hoy no es noticia por algo positivo, sino por algo que ha alertado incluso a la propia Policía.

Ha sido esta misma la que ha informado de un timo que circula por las redes sociales y que tiene como gancho a la empresa valenciana. La estafa no tiene objetivo que hacerse con los datos personales de la víctima, el llamado phishing que tantas veces hemos escuchado en los últimos meses. La Policía ya está en alerta y advierte que no debemos hacer caso a este tipo de anuncios sin antes mirar la web oficial del comercio o sus redes oficiales donde informan de todas las ofertas disponibles.

El engaño con Mercadona

La fórmula de este nuevo timo relacionado con Mercadona es la habitual utilizada por muchos ciberdelincuentes. Los responsables del ataque se ponen en contacto con la posible víctima a través de correo electrónico o redes sociales haciéndose pasar por Mercadona.

En este correo informan que el usuario ha sido seleccionado para llevarse un premio, sin especificar nada más. Este anuncio te lleva a otro sitio web para que juegues a la máquina de garras donde conseguir los premios que nos prometieron.

Una vez juegas a la máquina de garras, los puntos conseguidos, ficticios, nos dan acceso a una serie de premios que al parecer promociona Mercadona. Estos premios serán nuestros una vez rellenemos nuestros datos personales, incluyendo algunos datos bancarios.

Aquí está la estafa. Una vez introducimos estos datos, los cibercriminales ya tienen toda la información que necesitaban y timo se habrá consumado.

Claro, claro… Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos 🤔🤨 ❌¡NO TE LO CREAS!❌ No es @mercadona Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial#NoPiques pic.twitter.com/ofORKR4igF — Policía Nacional (@policia) September 21, 2021

Mercadona no hace estas promociones

La Policía ha publicado el aviso en sus redes oficiales para que ningún usuario caiga en este tipo de estafas. Tal y como comentan desde el propio supermercado, la marca no realiza este tipo de sorteos ni ofertas a sus clientes: «No organizamos ningún tipo de promoción o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago».

Con esto certifican que todo es una estafa y que el usuario no debe entrar en este tipo de sorteos ya que comprometerá su seguridad digital.