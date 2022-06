El mercado tras el 19J: «El ciudadano está pidiendo lo mismo que los inversores, un cambio en Moncloa»

La histórica mayoría absoluta conseguida por el Partido Popular en las elecciones en Andalucía no ha pasado desapercibida para el mercado, que traduce el resultado en clave bursátil: «El ciudadano está pidiendo lo mismo que los inversores, un cambio en Moncloa», resumen las fuentes financieras consultadas por OKDIARIO.

La lectura que hacen grandes inversores españoles respecto al triunfo de Juan Manuel Moreno es que se confirma el análisis que vienen desarrollando desde las elecciones a la Comunidad de Madrid, que continuó con los resultados a la Junta de Castilla y León, y no es otro que el actual Gobierno «sigue sin hacer frente al alto nivel de inflación con la llegada de un retroceso económico, o recesión, a las puertas que exigirá un control de gasto y de déficit que el PSOE y sus socios no parecen muy dispuestos a acometer», comentan otras fuentes.

La intervención del Banco Central Europeo (BCE) con un nuevo mecanismo anticrisis, para intervenir las primas de riesgo y evitar mayores daños en la deuda periférica, no le saldrá gratis al Gobierno y se impondrán duras condiciones, tal y como adelantó OKDIARIO. El mercado es consciente de ello: «El BCE necesita de un Gobierno que cumpla con sus exigencias. El mercado y los ciudadanos son conscientes de ello y miran ya al Partido Popular, pues Mario Rajoy ya cumplió a rajatabla en 2012».

Las fuentes creen que la balanza «está inclinada en favor de Feijóo, pero el tiempo corre en contra de los mercados y la economía, ya que Sánchez resistirá hasta el final y cumplirá con el título de su libro Manual de resistencia». Salvo que, completan, «ocurra un acontecimiento político o palanca económica de una envergadura tal que le obligue a adelantar las elecciones, pero vista su negativa, pese a la situación actual, nada parece indicar que lo hará».

«Hay un mensaje nacional claro en estas elecciones autonómicas y es que para la mayoría de los ciudadanos el coste de la vida es lo más importante», argumentan otras fuentes financieras. «Los votantes y los inversores están expresando su descontento por cómo está afectado a su economía y a sus inversiones las actuaciones del Gobierno», añaden.

Los resultados de los comicios andaluces se deben extrapolar y comparar con el clima político que se vive también fuera de España, según las mismas fuentes. «Los votantes andaluces y los franceses (el presidente Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas) han expresado su descontento con la forma de gestionar las tensiones económicas actuales y piden un cambio en los métodos para su solución», señalan.

Otro ejemplo que esgrimen es cómo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúa bajando en las encuestas de popularidad y camina a convertirse en el presidente peor valorado en este sentido de la historia del país. «La situación económica me hace mucho daño, no lo estáis arreglando y no lo vais a hacer, por lo que va a a ir a peor. Por tanto, toca un cambio», concluyen.