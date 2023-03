La matriz del quebrado Silicon Valley Bank se declara en suspensión de pagos

SVB Financial Group, la matriz del banco californiano Silicon Valley Bank, intervenido el pasado viernes por las autoridades estadounidenses, ha presentado una petición voluntaria para llevar a cabo una reorganización bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para preservar el valor. Los fondos de SVB Securities y SVB Capital no están incluidos en la solicitud de protección y continúan operando de forma normal a medida que SVB Financial Group continúa explorando alternativas estratégicas para estos valiosos negocios tal y como había anunciado previamente.

SVB Financial Group ha subrayado que ya no está afiliado a Silicon Valley Bank ni al negocio de gestión de patrimonio y banca privada del banco, SVB Private. La firma estima cree que dispone aproximadamente 2.200 millones de dólares (2.075 millones de euros) de liquidez, mientras que la deuda financiada es de aproximadamente 3.300 millones de dólares (3.111 millones de euros) en títulos no garantizados.

SVB Financial Group ha explicado que tiene la intención de utilizar el proceso supervisado por los tribunales para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y otros activos e inversiones de la empresa. Como se anunció anteriormente, este proceso está siendo liderado por un comité de reestructuración de cinco miembros designados por la junta directiva de la firma financiera que está siendo ayudado por Centerview Partners en el proceso de búsqueda de alternativas estratégicas, «que ya está en marcha y ha atraído un interés significativo».

«El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities», dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group.