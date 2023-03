A medida que pasan las horas, salen a la luz informaciones reveladoras de la mala gestión del Silicon Valley Bank (SVB) que lo han llevado hasta la bancarrota y desestabilizado los mercados financieros de medio mundo. La que fuera la entidad financiera de referencia para centenares de empresas tecnológicas durante las últimas décadas abandonó desde hace tiempo su misión fundacional para subirse a la moda de la ola woke que sacude a EEUU. «Hacían política, no finanzas», afirman sus clientes. El resultado ya se sabe: el cierre. Go woke, go broke.

Así, Jay Ersapah, jefe de gestión de riesgos financieros en oficina del Reino Unido, lanzó varias iniciativas LGBTQ+ y se había preocupado más en crear espacios seguros en el banco que en la gestión de los activos. “La frase ‘no puedes ser lo que no puedes ver’ me chirría”, decía Ersapah en la página web del Silicon Valley Bank. “Como persona queer de color e inmigrante de primera generación con padres procedentes de clase trabajadora, no hubo muchos modelos a seguir para mí, para poder observar mientras crecía”, añadía.

El cofundador de Home Depot, empresa de bricolage que emplea a medio millón de personas, Bernie Marcus, criticó este domingo al Silicon Valley Bank y a sus preocupaciones sobre el calentamiento global, dentro de una clara agenda woke. Marcus aseguró sentirse mal «por todas las personas que han perdido su dinero en este banco woke. Pero lo más angustioso fue escuchar que los directivos del banco vendieron sus acciones antes de que esto sucediera. Es deprimente para mí”, dijo haciendo referencia a los movimientos de capital interno de los ejecutivos financieros del SVB en los últimos días antes del cierre.

De hecho, el gobierno estadounidense no sólo investiga esa clase de irregularidades, sino que cuando el banco ya conocía sus problemas de capitalización empezó a entregar los bonus anuales entre los trabajadores por valor de varios millones de euros, ocasionando un grave perjuicio a los clientes. Todo ello choca claramente con la cara amable o el compromiso social que tanto se empeñaron en vender los principales directivos de la empresa.

Reacción de Ron DeSantis

Otro ejemplo de la agenda woke del SVB lo constituyó una de sus últimas campañas promocionales para ensalzar su vocación con los movimientos identitarios que enarbola constantemente la izquierda política en EEUU como en el resto de los países occidentales. Había un puesto en el organigrama conocido como “director ejecutivo del Grupo del Orgullo en Europa, Oriente Medio y África” que estaba comandado por Gavin Hewitt.

Esto es lo que decía sobre su trabajo en la entidad: “Hemos tenido unas reuniones increíblemente esclarecedoras y potentes debates en torno a temas de diversidad e inclusión donde los compañeros han compartido algunas historias realmente personales. Creo que eso dice mucho de la valentía de esos individuos y los tipos de personas que trabajan aquí. Pero creo que también dice mucho sobre SVB. En primer lugar, que la plataforma existe, pero también el hecho que esas personas se sientan cómodas abriéndose y siendo vulnerables, memorables (…) Están recibiendo apoyo y respeto y amor, francamente hablando. Y creo que eso es increíblemente especial”.

La misma línea era sostenida por su compañero, Matt Dowie, responsable de Diversidad Regional, Igualdad e Inclusión: “Creo que lo que realmente nos diferencia cuando se piensa en la diversidad, la equidad y la inclusión en SVB es nuestra cultura y nuestro deseo común de liderar con empatía, escuchar sin juzgar e intentar de verdad y ponernos en el lugar de los demás. El resultado de ello es un lugar de trabajo en el que uno no sienta que tiene que autoeditarse cuando viene a trabajar o cuando te unes a una llamada de Zoom, sino un lugar en el que puedes aportar al trabajo todo lo que realmente quieras”.

Las críticas por la mala forma de gestionar el banco y los problemas ocasionados han contado con el apoyo del gobernador de Florida, y más que posible contendiente de Donald Trump en la carrera por liderar a los republicanos en las elecciones presidenciales de 2024, Ron DeSantis: “Este banco ha estado más preocupado por cuestiones políticas y asuntos que divergen completamente de su misión principal”. Aprovechó para criticar las negligencias de la administración de Joe Biden, quien ha estado desaparecido hasta el último momento: “Todo esto me recuerda a la crisis financiera o el caso de Bernie Madoff, cuando había señales clara de advertencia pero el gobierno que se suponía que tenía que hacer su trabajo [Obama era el presidente] no estuvo a la altura de las circunstancias”, explicó.