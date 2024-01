Las matriculaciones de coches han empezado enero en positivo. El mercado registrará un crecimiento de entre el 10% y el 12% en el primer mes del año, lo que se traduce en unas 71.000 unidades comercializadas, en comparación con los 64.147 coches del mismo periodo del año anterior. No obstante, España no recuperará los datos previos al impacto de la crisis del coronavirus en 2024 y se quedará por debajo del millón de unidades matriculadas por los efectos derivados de las tensiones geopolíticas a nivel mundial y la falta de ayudas del Gobierno a la compra de eléctricos.

Así lo han explicado fuentes del sector de la automoción en conversaciones con este diario, que han señalado que «España se anotará un año más por debajo del millón de unidades, cifra que representa la salud del mercado, y se quedará muy por debajo de los niveles previos al impacto de la pandemia, cuando el mercado comercializaba cerca de 1,2 millones de unidades».

Matriculaciones de coches en enero

En concreto, las citadas fuentes calculan que en 2024 los fabricantes de coches venderán 982.000 vehículos, lo que supone casi un 4% más que en 2023, cuando el mercado cerró por debajo de las 950.000 unidades. Unas cifras que reflejan la recuperación del sector tras el impacto de los cuellos de botella en las cadenas de suministro a nivel mundial y los problemas logísticos que provocaron que, por primera vez, España registrara una demanda mayor que la oferta de los fabricantes.

«Los problemas de suministro de piezas en las factorías se han superado y los niveles de abastecimiento se han estabilizado en las líneas de ensamblaje, no obstante, con la entrada del nuevo año han aparecido otros problemas estructurales que dificultan que el mercado español recupere su ritmo normal, como es el caso del conflicto en el mar Rojo, que está provocando que los grandes barcos de mercancías desvíen sus rutas para evitar los ataques de los hutíes», señalan.

Además, puntualizan que «este desvío en las rutas se traduce en un aumento de los costes de los portes y un retraso, en algunos de los casos de hasta diez días, de las entregas de material». «Un alza de la factura final para los fabricantes de coches, proveedores y concesionarios, esto es, para toda la cadena de valor del sector de la automoción, que se traducirá en un aumento de los precios de los coches, al menos en los cuatro primeros meses del año», explican a OKDIARIO.

Impacto de la inflación

No obstante, las citadas fuentes destacan que «en el 2024 no se espera, en estos momentos y analizando el contexto actual, que el sector de la automoción sufra el incremento de precios que ha registrado en los años anteriores, sobre todo en el periodo correspondiente al estallido de la invasión rusa de Ucrania con el coste de la energía, tanto la luz como el gas, disparado». «De hecho, la inflación estimada para este ejercicio en los coches no superará el 1% por la estabilización», puntualizan.

Fin de las ayudas al coche eléctrico

Uno de los retos del mercado español en 2024 es incrementar las ventas de coches 100% eléctricos para cumplir con los objetivos impuestos por la Unión Europea (UE). No obstante, el fin de los incentivos del Gobierno de Pedro Sánchez a la compra de coches propulsados por motores de nueva energía, más conocido como plan Moves III, en el segundo semestre del año amenaza con enfriar las matriculaciones de este tipo de energía.

Ante esta situación, las principales patronales del sector -Anfac, Faconauto y Ganvam- urgen al Ejecutivo que ponga en marcha un nuevo plan de ayudas a la compra de coches eléctricos para evitar que la demanda se resienta en 2024 y con un rediseño de la concesión de los pagos con el objetivo de evitar que los clientes tengan que esperar hasta dos años para recibir el dinero en sus cuentas bancarias como ha ocurrido con el citado plan Moves III.