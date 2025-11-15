La presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, ha puesto el foco en Hipercor como motor del crecimiento del grupo en los próximos años. Esta unidad ha sido tradicionalmente el patito feo del gigante de los grandes almacenes, pero ahora Álvarez quiere darle la vuelta por completo, para que pase de ser un lastre para las cuentas a su mayor impulso, según fuentes cercanas a la compañía.

«Hipercor era invisible hasta ahora para Marta Álvarez, sus prioridades eran otras. Pero en los últimos meses lo tiene en el foco, con visitas a las tiendas, reuniones con sus responsables y la potenciación de la marca Unit», explica una de las fuentes.

Unit es la marca de moda propia de Hipercor, que hasta hace un año sólo se vendía en sus centros. Sin embargo, El Corte Inglés decidió potenciarla para competir en el segmento low cost con Primark y Lefties (Inditex). Así, ya ha abierto tiendas propias de Unit en Rivas Vaciamadrid, Majadahonda y Boadilla del Monte en Madrid, y en Portal de l’Ángel en Barcelona.

Pero la apuesta de Álvarez va más allá de Unit, ya que quiere reposicionar los centros Hipercor. Esta enseña se ha quedado en una especie de tierra de nadie, por debajo de las enseñas de alta gama del grupo (Supermercado El Corte Inglés o Sánchez Romero), pero por encima de Carrefour, Alcampo o Mercadona. De ahí la necesidad de reposicionarla para hacerla más competitiva.

El Corte Inglés no ofrece resultados desglosados de Hipercor, sino que integra sus ventas en las diferentes divisiones del grupo (moda y belleza, alimentación y hostelería, y hogar y electrónica). Pero las fuentes aseguran que lleva años a mucha distancia de El Corte Inglés propiamente dicho, lo que explica la nueva postura de Marta Álvarez.

El responsable directo de Hipercor es Antonio Travesedo, quien tiene por encima a Laura Moreno, quien a su vez depende de Santiago Bau, el nuevo director general del grupo tras la destitución de su anterior consejero delegado, Gastón Bottazzini, y la supresión de dicho cargo el mes pasado.

Peligro de canibalización

La nueva estrategia de Álvarez no está exenta de riesgos. Las fuentes consultadas explican que muchos de los productos de Hipercor, incluyendo los de marca Unit, tienen la misma calidad que los de El Corte Inglés y un precio más barato, lo que implica un peligro de canibalización.

«No estamos ante un caso como el de Lefties y Zara, ya que la primera tiene precios más bajos, pero sus productos son de inferior calidad. En el caso de Hipercor y Unit, la calidad es la misma porque son los mismos diseños y materiales. Por eso, existe el riesgo de que la estrategia de Marta sea un éxito y quite ventas a El Corte Inglés», explica una de las fuentes.

Pero ese será un riesgo que la presidenta afrontará en el futuro. De momento, su prioridad es potenciar Hipercor y evitar que acabe como Supercor (otro formato que se quedó en tierra de nadie), 47 de cuyas tiendas fueron vendidas a Carrefour en 2023.