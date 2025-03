El marisco barato de Mercadona que se agota sin parar: la delicia que puedes comprar por 4 euros

A veces, lo que triunfa en la cocina no tiene porqué ser lo más caro, sino lo más auténtico. En un tiempo en el que muchos renuncian al marisco por su precio, Mercadona ha dado en el clavo con un producto que conquista tanto por su sabor como por lo que cuesta. Son pequeñas, deliciosas, y cuando aparecen en los estantes… desaparecen en cuestión de horas. Hablamos de las navajas, ese manjar marino que puedes comprar por 4 euros y que ha desatado una auténtica fiebre entre los amantes del buen comer.

No hace falta esperar a Navidad ni gastar un dineral para disfrutar del sabor del mar. Con un toque de plancha y un poco de ajo, este producto se transforma en una tapa digna de restaurante. Su presentación es sencilla: una malla con varias piezas, frescas y listas para cocinar, que apenas cuesta lo que un café con bollo en cualquier cafetería. Por eso no sorprende que cada vez más personas las incluyan en su cesta de la compra. Mercadona ha conseguido que este marisco, que tradicionalmente se reservaba para celebraciones especiales, se convierta en una opción habitual para improvisar una cena rica y diferente sin hacer temblar el bolsillo. Y con la fama que han ido ganando, no es raro encontrarse que se agota al momento. Vamos a descubrir por qué.

El marisco estrella de Mercadona por menos de 4 euros

Las navajas de Mercadona han conseguido algo que parecía impensable: poner un marisco de calidad al alcance de todos los bolsillos. Esta delicia, que se vende en malla de 500 gramos por 4,50 euros, ha conseguido colarse en las cocinas de miles de hogares. Y no solo por su precio, sino también por su sabor suave, su textura jugosa y lo fácil que es cocinarlas.

Cada malla contiene varias piezas de tamaño mediano, que suelen medir entre 7 y 15 centímetros de largo, con un grosor que rara vez supera los 3 centímetros. Su aspecto es inconfundible: alargadas, con una concha fina y lisa que protege una carne blanca, sabrosa y muy apreciada.

Lo más curioso es que, a pesar de ser un marisco que muchos asocian a cenas sofisticadas o platos de verano en terrazas costeras, su preparación es de lo más sencilla. Un poco de plancha, ajo picado, unas gotas de limón y listo. En menos de cinco minutos tienes una receta que sabe a vacaciones.

Por qué están arrasando: sabor, precio y facilidad

El fenómeno de las navajas de Mercadona no es casual. Su popularidad se basa en tres claves que, juntas, forman una receta imbatible: buen sabor, bajo precio y facilidad para cocinarlas.

En primer lugar, el sabor. Quien las prueba repite. Su carne es tierna y no tiene ese regusto fuerte que a veces echa para atrás a quienes no son muy fans del marisco. Combinan bien con ajo, perejil, limón, e incluso con un chorrito de vino blanco si se quieren preparar al estilo gallego.

En segundo lugar, el precio. Por un precio de sólo 4,50 euros la malla, tienes un producto fresco y de calidad. Y eso, en los tiempos que corren, es casi un milagro. Con una sola malla se puede preparar un plato para dos personas o un picoteo para acompañar una comida informal.

Y por último, la facilidad de preparación. No hace falta ser un chef para disfrutar de ellas. Se pueden hacer a la plancha, al vapor, al horno, o incluso salteadas. En menos de diez minutos están listas, y el resultado siempre sorprende.

¿Cómo prepararlas para que queden perfectas?

Aunque las navajas de Mercadona son muy agradecidas en la cocina, hay un pequeño truco para que queden de diez: limpiarlas bien antes de cocinarlas. Como se alimentan filtrando arena, es importante dejarlas en remojo con sal y agua durante una o dos horas antes de ponerlas al fuego. Así soltarán toda la arenilla que puedan tener.

Una vez limpias, basta con calentar una sartén o plancha con unas gotas de aceite de oliva, añadir un poco de ajo picado y colocarlas con la parte de la carne hacia abajo. En cuanto se abran, se les puede añadir un chorrito de limón o perejil fresco picado. Y ya está. Ni más ni menos.

Otra opción es hacerlas al horno con un poco de pan rallado, ajo y perejil, gratinadas un par de minutos. O incluso incorporarlas a una fideuá o a un arroz marinero para darles un toque especial. Son tan versátiles que se adaptan a casi cualquier receta.

Otros mariscos económicos en Mercadona

Aunque las navajas son la estrella indiscutible, no están solas. Mercadona ha ido ampliando su sección de pescadería y marisco con otras opciones igual de interesantes para quienes quieren comer bien sin gastar demasiado. Entre ellas destacan los mejillones, los langostinos cocidos, las coquinas o las almejas congeladas. Todos ellos tienen buena relación calidad-precio, y pueden encontrarse tanto frescos como congelados según la temporada.

No todos los supermercados pueden presumir de tener una sección de marisco tan asequible y a la vez tan completa. Por eso, cada vez son más quienes hacen de Mercadona su lugar de referencia para estas pequeñas joyas del mar.