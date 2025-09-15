Mikhail Evgenevich Shelkov, vicepresidente y accionista mayoritario de VSMPO-AVISMA, el mayor productor mundial de titanio, lleva más de una década moviéndose por España con total discreción mientras refuerza un patrimonio inmobiliario millonario. A pesar de estar considerado por Canadá y Estados Unidos como pieza clave del complejo militar-industrial ruso, este magnate del titanio ha logrado levantar un auténtico imperio de propiedades de lujo en España, valorado en más de 40 millones de euros.

La empresa de Shelkov, vinculada al Kremlin, abastece de titanio a la industria militar rusa: un material estratégico utilizado en aviones de combate, blindados y equipos bélicos. Sin embargo, lejos de Moscú, ha sabido moverse entre las élites de Barcelona y sus alrededores, donde vive rodeado de sus diferentes propiedades.

Canadá sanciona a Shelkov

En junio de 2023 Canadá lo incluyó en su lista negra de sancionados, congelando activos y cerrándole el acceso a transacciones financieras internacionales. Estados Unidos, por su parte, ya había limitado las exportaciones de su compañía por estar «directamente involucrada en la producción y el suministro de titanio para servicios militares rusos». La Unión Europea, en cambio, ha optado por mirar hacia otro lado, al menos hasta ahora, por evidentes intereses económicos.

Europa depende del titanio ruso. Empresas como Airbus utilizan el material de VSMPO-AVISMA en la fabricación de sus aeronaves, y cortar el suministro tendría un coste económico y estratégico enorme para la industria europea. Así, Shelkov se convierte en un ejemplo de cómo los intereses comerciales pesan más que la política exterior en Bruselas.

El pasado del magnate del titanio

En 2023, las autoridades ucranianas revelaron un entramado de fraude y blanqueo vinculado a la planta minera de Demurinsky, donde llegaron a acusar a Shelkov de desviar mineral ucraniano hacia Rusia mediante una empresa pantalla austríaca. Un tribunal lo declaró culpable al año siguiente.

Propiedades en España

En Els Hostalets de Pierola, a 50 kilómetros de Barcelona, Shelkov adquirió las fincas Can Térmens y Can Pujol. Entre ambas suman más de 38 hectáreas con viñedos, olivares, bosques y masías del siglo XIX. En sus bodegas todavía se elaboraba vino hasta hace pocos años, antes de pasar a vender uva a la conocida bodega Segura Viudas. El valor de ambas propiedades se estima entre 16 y 22 millones de euros.

En el exclusivo barrio de Les Corts, también posee dos villas adyacentes en la Avinguda Mare de Déu de Lorda, con piscina y unas vistas privilegiadas de la ciudad. Entre ambas suman más de 4.000 metros cuadrados de parcela y están valoradas entre 15 y 18 millones de euros.

A estas propiedades se suman seis apartamentos en la Barceloneta, a escasos metros de la playa más turística de Barcelona, y un séptimo inmueble en Badalona, con acceso directo al paseo marítimo. El conjunto de pisos está valorado en torno a cinco millones de euros.