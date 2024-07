El número de trabajadores apuntados al paro en busca de un empleo mejor, con una remuneración más alta o un horario más asequible, se ha situado a cierre de junio en cifras récord. Sumados los fijos discontinuos alcanzan los 1,13 millones de personas, cifra desconocida en la anterior crisis financiera de 2008 y sólo superada en los años 2020 y 2021, cuando el impacto de la pandemia distorsionó el mercado laboral -e impide las comparaciones-.

Según las cifras de empleo publicadas este martes por el departamento de Yolanda Díaz, los ocupados apuntados al paro ascienden a 1.132.500. La cifra es superior a la que había en junio de 2023 -1,05 millones-, en junio de 2022 -877.341-, en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llega a Moncloa, que había 841.047 personas, y menos incluso que en junio de 2012, posiblemente el peor año para el empleo en la anterior crisis económica: había 987.785 ocupados apuntados al paro.

«Se trata de trabajadores que quieren mejorar sus ingresos, que cobran poco o trabajan pocas horas y necesitan aumentar su jornada laboral para hacer frente a los gastos», señala José Luis Fernández, jefe de Estudios de USO. «Es cierto que cuando el mercado laboral va bien, más ocupados se apuntan al paro por la sensación de que van a encontrar un empleo mejor. Pero el caso en estos momentos es que el mercado laboral no va bien porque hay más gente trabajando menos horas. Hay un reparto de las horas trabajadas entre más gente, así que los sueldos son menores. Sólo hay que mirar las cifras de riesgo de pobreza», señala Fernández.

Dentro de los 1,13 millones de ocupados apuntados al paro para encontrar otro empleo se encuentran los fijos discontinuos, figura polémica, ya que no aparecen como parados durante el tiempo que no están trabajando. No están en las estadísticas de parados registrados. Según señaló hace unas semanas, la ministra Yolanda Díaz aseguró que el número de fijos discontinuos en paro era de algo más de 119.000.

La cifra real es una incógnita, pero con la cifra aportada por Yolanda Díaz este mes de abril los ocupados que están apuntados al paro para encontrar un empleo mejor sería de un millón de personas. Un millón de personas que necesita trabajar más y no puede hacerlo pese a la mejora de la economía.

Pero esto es lo que calla Yolanda Díaz, que presume de las cifras de empleo y señala que es la cifra de parados más baja en un mes de junio desde 2008. Hay apuntados 2,56 millones de personas que, sumados los que están en formación y los que piden un trabajo concreto por horas o por tener que estar en un determinado lugar, como su domicilio, superan los 3,1 millones de parados. A ellos se suman los 1,13 millones de trabajadores ocupados que quieren trabajar más para incrementar sus ingresos.

Yolanda Díaz se esfuerza en destacar que la precariedad laboral se ha limitado gracias a la reforma laboral. Sin embargo, los contratos indefinidos a tiempo completo son apenas el 20% del total. La temporalidad ha bajado porque ahora los contratos temporales están prohibidos al forzar a las empresas a hacer contratos fijos discontinuos -que son indefinidos-, pero eso no ha implicado que la calidad del empleo sea mejor que antes.

Por ejemplo, más de 800.000 trabajadores a finales de 2023 tenían dos contratos, estaban pluriempleados. Además de contar como dos afiliados -hay récord de afiliados a la Seguridad Social en estos momentos-, refleja la peor calidad en el empleo y en el reparto de las mismas horas de trabajo para más gente. El PP calcula que la cifra real de afiliados a la Seguridad Social sería un 4% menos por la pluriactividad, quedando por debajo de los 20 millones de afiliados (19,7 millones).