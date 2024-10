Llega la pensión de 6.000 euros: la fecha exacta en noviembre

Los jubilados que reciben la pensión máxima en España están a punto de recibir una excelente noticia en noviembre de 2024. Como cada año, en este mes se abonará la paga extraordinaria de Navidad, un alivio financiero que llega justo a tiempo para cubrir los gastos adicionales de las festividades. Y para aquellos pensionistas que perciben la pensión máxima, este pago de la pensión puede superar los 6.000 euros, lo que representa un ingreso clave en la economía de muchos hogares. A continuación, te detallamos cuándo exactamente llegará este dinero y a qué grupos de pensionistas beneficiará.

La Seguridad Social establece que la mayoría de los pensionistas reciben su pensión en 14 pagos al año: uno por cada mes y dos pagas extraordinarias. Estas últimas se distribuyen en junio y noviembre, siendo esta última la más esperada de todas, ya que coincide con la llegada de la Navidad. La fecha exacta del abono de esta paga extraordinaria depende del banco de cada beneficiario, pero suele realizarse entre el 22 y el 27 de noviembre, justo antes de que comience la temporada navideña. En el caso de los pensionistas que reciben la pensión máxima, verán un ingreso adicional que puede alcanzar los 6.350,08 euros. No olvidemos que no todos los pensionistas reciben la misma cantidad en su paga extraordinaria, ya que depende del importe de su pensión habitual. De este modo, aquellos que perciben la pensión máxima establecida para este año, que es de 3.175,04 euros mensuales, disfrutarán de un ingreso doble en noviembre. Este grupo de jubilados representa una minoría, pero como para el resto de pensionistas, la paga extraordinaria de Navidad se convierte en un recurso indispensable para hacer frente a los gastos de final de año, que suelen ser más elevados debido a las compras y celebraciones familiares.

¿Qué es la pensión de jubilación y cómo se calcula?

La pensión de jubilación es una prestación económica que garantiza ingresos a los trabajadores cuando finalizan su vida laboral. El importe de esta pensión varía según varios factores, como el salario durante los últimos años trabajados y los años cotizados a la Seguridad Social. No existe una cuantía única para todos los pensionistas; sin embargo, cada año el Gobierno establece un límite máximo para las pensiones contributivas. En 2024, dicho límite es de 3.175,04 euros al mes. Esto significa que aquellos jubilados que tengan derecho a la pensión máxima recibirán un total de 6.350,08 euros en noviembre, sumando la paga mensual ordinaria y la extraordinaria.

¿Quiénes reciben la paga extraordinaria de Navidad?

No todos los pensionistas reciben esta paga extra. Los que perciben pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional, por ejemplo, no reciben pagos adicionales en junio y noviembre, ya que sus mensualidades están prorrateadas en 12 pagos anuales. En cambio, los pensionistas con pensiones contributivas que no provienen de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sí tienen derecho a estas dos pagas extra coincidiendo con el verano y con las fechas previas a la Navidad, aportando un importante respiro económico en momentos clave del año. Estas personas representan la mayoría de los beneficiarios de las pensiones en España, y para ellos, la paga extraordinaria de noviembre es un alivio importante para afrontar los gastos de final de año, cubriendo necesidades adicionales o permitiendo cierta holgura en un periodo que suele estar asociado a celebraciones y compras.

Llega la pensión de 6.000 euros: ésta es la fecha exacta

La fecha de ingreso de esta paga depende del banco en el que cada pensionista tenga domiciliada su pensión. Aunque puede variar ligeramente entre entidades bancarias, en la mayoría de los casos, el abono de la paga extraordinaria de Navidad se realiza entre el 22 y el 27 de noviembre. Veamos a continuación una recopilación de los principales bancos y en qué día (consultando las fechas del año pasado), ingresarán exactamente la paga de noviembre.

Abanca: día 27

día 27 Bankinter: día 23

día 23 BBVA: día 27

día 27 CaixaBank: día 24

día 24 Caja de Ingenieros: día 23

día 23 Cajamar: día 27

día 27 Ibercaja: día 24

día 24 ING: día 25

día 25 Kutxabank: día 25

día 25 Sabadell: día 24

día 24 Santander: día 24

día 24 Unicaja: día 25

Es decir, en poco más de un mes, aquellos pensionistas que tengan derecho a la paga extra verán un incremento significativo en su cuenta bancaria. Para aquellos que reciben la pensión máxima, este ingreso adicional superará los 6.000 euros, lo que sin duda será un respiro económico para muchos.

En resumen, la llegada de la paga extraordinaria de Navidad en noviembre es una excelente noticia para los jubilados, especialmente para aquellos que reciben la pensión máxima. Con un ingreso superior a los 6.000 euros, este pago adicional les permitirá hacer frente a los gastos navideños con mayor tranquilidad. Aunque no todos los pensionistas recibirán la misma cantidad, esta paga extra sigue siendo un recurso esencial para muchos hogares en un mes marcado por el aumento de los gastos. Y como ahora ya tienes la fecha exacta, recuerda estar atento a las fechas de pago que ofrece tu banco para no perderte este esperado ingreso.