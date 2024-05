Lidl vuelve a lanzar los helados para cuidar la línea: mucha proteína y poco azúcar

A medida que se acercan los meses más cálidos y el verano asoma en el horizonte, el antojo de algo fresco y dulce comienza a sentirse con más intensidad. Los helados, clásicos del verano, no solo ofrecen un respiro ante el calor, sino también una pausa deliciosa en cualquier momento del día. Sin embargo, con un creciente enfoque en la salud y el bienestar, muchos buscan opciones que satisfagan no solo el paladar sino también las necesidades nutricionales. En este contexto, Lidl ha reintroducido un producto que ha sido motivo de celebración entre los consumidores conscientes de su dieta: los helados con proteínas.

Este regreso de uno de sus productos más deseados no es casualidad. Lidl, consciente de las tendencias de consumo y las preferencias saludables de sus clientes, ha traído de vuelta los helados Alive, aclamados no sólo por su sabor sino también por su composición beneficiosa. La disponibilidad de opciones como estas en cadenas de supermercados grandes refleja un cambio en la industria alimentaria, donde el equilibrio entre indulgencia y salud se está convirtiendo en una prioridad. Estos helados no solo son un placer culpable sin culpas sino también una fuente ingeniosa de nutrición, cargados de proteínas y sin apenas azúcar.

Lidl lanza helados que arrasan: mucha proteína y poco azúcar

Muchos esperaban con ganas la gama de helados Alive dado que tienen un sabor delicioso, y además son recomendados por todos aquellos que cuidan la línea pero no se pueden resistir a comer helado en verano. Gracia a la experta en nutrición Gema Navarro, conocida en Instagram como @tu_nutripedia, hemos sabido que por fin los helados Alive de Lidl están disponibles. A través de uno de sus recientes vídeos, que os dejamos al final del artículo, nos muestra los helados que podemos comprar además en dos sabores clásicos, vainilla y chocolate, y que seguro que van a hacer que salgas corriendo a por ellos.

Características nutricionales de los helados Alive de Lidl

¿Pero por qué estos helados son tan recomendados por los expertos y también por los clientes de Lidl? Como decimos, no es sólo cuestión de su sabor o de hecho, el acierto de haberlos lanzado en sabores que gustan a todos por igual. Los helados Alive están cargados de proteínas y tienen unas características nutricionales que los convierten en los mejores para esos momentos en los que te apetece tomar algo dulce, refrescarte pero a la vez quieres seguir cuidando tu línea y tomar algo que sea saludable.

En concreto, el helado de vainilla cuenta con 65 calorías por cada porción (de unos 70 ml), por lo que son realmente ligeros. Pero además tiene bajo contenido de azúcares y el contenido de proteínas es de 6,3 gramos.

Por otro lado, tenemos la paleta de helado de chocolate que aunque cuenta con unas pocas calorías más que el de vainilla, 97 calorías por unidad, también tiene más proteínas: 6,8 gramos por paleta.

Como puedes ver, estos helados son especialmente destacables por su alto contenido en proteínas en comparación con otros helados de chocolate y vainilla de otras marcas. Dichas proteínas provienen de fuentes de alta calidad como la proteína de la leche y la clara de huevo. El bajo contenido en azúcares los convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener su ingesta de azúcares reducida sin sacrificar el sabor.

Por qué elegir los helados Alive sobre otras opciones

El mercado está repleto de helados que prometen ser bajos en calorías o en azúcares, pero pocos logran ofrecer un perfil nutricional tan completo como los helados Alive. La combinación de proteínas de alta calidad y bajo contenido de azúcares hace de estos helados una opción superior para aquellos que no solo quieren refrescarse, sino también alimentarse de manera inteligente. Además, su accesibilidad y precio económico los hacen aún más atractivos para el consumidor promedio, ya que se venden en cajas de 4 unidades y el precio es de 2,49 euros.

Uso de los helados Alive en recetas proteicas

Los helados Alive no sólo son perfectos para consumir directamente como postre o snack, sino que también pueden ser ingredientes versátiles en recetas más elaboradas. Por ejemplo, pueden ser la base para batidos proteicos post-entrenamiento, mezclados con frutas y nueces para un desayuno nutritivo, o incluso utilizados en la preparación de tartas frías que requieren un toque dulce sin excesos calóricos.

Como puedes ver, Lidl ha demostrado una vez más su compromiso con la salud y el bienestar de sus clientes al reintroducir los helados Alive. Este producto no solo satisface las demandas de los consumidores por opciones más saludables, sino que también demuestra que es posible disfrutar de un delicioso helado sin comprometer los objetivos de salud personal. Con el verano acercándose, los helados Alive de Lidl están listos para ser una opción predilecta en muchos congeladores, combinando el placer de un buen helado con los beneficios de una dieta equilibrada.