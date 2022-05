Si estás buscando alternativas de transporte cómodas, prácticas y más responsables con el medio ambiente, no puedes dejar pasar este producto estrella de Lidl. Lidl vuelve a triunfar con su bicicleta plegable rebajada a un precio increíble, es un chollazo que muchos ya están aprovechando, así que no dejes que se te escape. ¡Te contamos más!

La bicicleta plegable de Lidl casi al 50% de descuento

La bicicleta plegable de Lidl es ideal para ciudad, podrás recorrer las calles de manera cómoda y rápida y cuando no la uses, guardarla sin que ocupe demasiado espacio. Es un rediseño de un producto clásico como es la bicicleta, consiguiendo de aire moderno y más funcional para la ciudad.

Será de gran utilidad para ir a la oficina o para llegar al transporte público, una vez no la utilices, podrás plegarla para que no ocupe tanto espacio. Además, lo tendrás listo en cuestión de segundos cuando le pilles el truco, así no perderás ni un segundo en la cama por las mañanas.

Esta bicicleta tiene un sillín ancho y acolchado con suspensión para que puedas ir cómodo en todos tus trayectos, además, su manillar es ergonómico para facilitarte el uso de la bicicleta. Tienen un sistema de iluminación de lo más completo para cuando no haya luz y este funciona con una dínamo en la rueda trasera de la bicicleta.

Lo mejor de esta bicicleta es lo ligera que es, así podrá ir contigo todo el día sin ser demasiado aparatosa de utilizar, podrás moverla de un sitio a otro casi sin esfuerzos, su peso aproximado es de 17 kg y esta ya se entrega montada, para que puedas abrirla y empezar a pedalear.

Las características de esta bicicleta de Lidl son lo más, pero lo mejor… ¡Es su precio! Ahora puedes llevártela a casa casi con un 50% de descuento en su precio original, es un chollazo para renovar tu bici y contar con modelo más versátil para tu día.

¿Por qué optar por una bicicleta plegable?

Las bicicletas plegables han ido aumentando su popularidad con los años, aún es un producto novedoso y muchos, no han probado todas sus ventajas. Si eres uno de ellos puedes aprovechar este ofertón, una vez lo pruebes, ya no volverás a tu bicicleta convencional.

Este modelo de bicicleta queda tan compacto que no te molestará y podrás moverlo sin dificultades gracias a tus materiales ligeros, esto es ideal para la ciudad, no ocuparás nada de espacio, llegarás a todos los destinos sin hacer horas de cola en la carretera y después podrás guardarla con comodidad cuando entres en cualquier sitio.

Si te ha gustado la idea y quieres darle una oportunidad, puedes encontrar esta bicicleta de Lidl en su página web, aún está disponible para compra online y con el descuento que tiene podrás llevártela a casa por 249,99 euros. Su precio original era de 499 euros, así que no nos sorprende que esté arrasando en su web, sin duda, se convertirá en la oferta de la semana. ¡Anímate a probarla y revoluciona tus trayectos con un modelo práctico que te acompañará muchos años!