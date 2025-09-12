Lidl se la lía a IKEA con las sillas que ya están en las casas más elegantes: de estilo industrial y muy cómodas

Cuando se trata de elegir sillas para el comedor, o para cualquier otro rincón de la casa, una de las primeras tiendas en las que pensamos, es IKEA. Y es del todo comprensible si tenemos en cuenta que siempre cuentan con los mejores muebles y con precio casi siempre ajustados. Sin embargo, en los últimos años parece que Lidl ha querido darle un toque de distinción a sus propuestas de hogar, y prueba de ello es el set de sillas que acaba de lanzar y que te permite tener en casa, una propuesta que parece de diseño pero a un precio que no te vas a creer.

Lidl es popular por ser de los supermercados más económicos, pero te aconsejo que te des una vuelta por su bazar online, donde encontrarás auténticas joyas como este set de dos sillas, con asiento de polipiel y perfectas para colocar en un comedor o en un salón sin importar su estilo decorativo ya que combinan con todo. Un conjunto que puede recordar a cierto estilo industrial pero la verdad es que te puede quedar bien con un salón de estilo nórdico, o un comedor minimalista, rústico o el que sea porque ciertamente quedan bien allí donde las coloques. Y lo mejor de todo es que tienen un precio que no te vas ni a creer, ya que el set ni llega a los 65 euros. Es decir, que por menos de 130 euros, puedes tener cuatro sillas para la mesa del comedor, por ejemplo, mucho menos de lo que se suele pagar en otras tiendas.

Lidl tiene las sillas más elegantes

Con solo ver en imagen el set de dos sillas de polipiel que Lidl tiene ahora en su bazar online, nos convencemos al momento del porqué de su éxito. Su estética elegante y, sobre todo, la comodidad que ofrecen, han hecho que muchos usuarios las valoren como una compra muy acertada y que la comparen incluso con algunas de las mejores sillas que puedes encontrar en tiendas especializadas.

Pero además, el precio ayuda a que sean aún más atractivas. Por 64,99 euros se venden dos unidades, lo que convierte a este set en una de las opciones más competitivas del mercado. No extraña que se estén agotando rápido en la web de Lidl, porque combinan lo que la mayoría busca: diseño, resistencia y buen precio.

Un diseño que fácilmente encaja en cualquier espacio

El set está pensado para adaptarse a distintos estilos de decoración, y ahí reside también el éxito que está teniendo esta temporada. Su acabado en polipiel marrón aporta un aire cálido y sofisticado, mientras que las patas de acero negro marcan ese contraste industrial que tanto gusta ahora mismo. Se pueden colocar en un comedor minimalista, junto a una mesa de madera robusta, o incluso en un despacho moderno, y en todos los casos parecen hechas a medida. Vamos que todo el que las vea creerá que las has pedido de encargo.

Las medidas (aproximadamente 42 x 53 x 81 cm) las convierten en una opción versátil, ideales tanto para pisos pequeños como para estancias más amplias. Además, pesan apenas 4,2 kilos, lo que facilita moverlas sin esfuerzo. Esto resulta práctico en hogares donde se cambia con frecuencia la disposición de los muebles o también, en el caso de que se necesiten sillas adicionales para recibir visitas.

Comodidad pensada para el día a día

Una de las claves que diferencia a este modelo frente a otros del mismo rango de precios es la comodidad. No se trata sólo de una silla bonita, sino de una pieza que puede usarse durante horas sin que la espalda lo note. El respaldo está acolchado para que sea mucho más cómoda, y el asiento tiene la firmeza justa para evitar molestias. Esto las convierte en una elección perfecta tanto para comer como para trabajar desde casa o pasar largas sobremesas.

La carcasa está fabricada en madera contrachapada, lo que aporta solidez, mientras que la base y las patas de acero refuerzan la estabilidad. Es una combinación de materiales que asegura durabilidad sin renunciar a la estética. Lidl ha logrado un equilibrio poco común: sillas ligeras, discretas y al mismo tiempo resistentes. Además, al ser de polipiel las puedes limpiar fácilmente con un paño ligeramente húmedo y luego pasas otro limpio para secar.

Un precio que sorprende

Por último, si algo ha conseguido llamar la atención, es el precio. 64,99 euros por dos sillas de este nivel resulta más que competitivo. En otras cadenas, por diseños similares, la cifra puede duplicarse fácilmente. De ahí que muchos usuarios estén corriendo a hacerse con ellas antes de que se agoten.

No es sólo una cuestión de ahorro: también es la oportunidad de conseguir un producto que encaja con las tendencias actuales sin necesidad de invertir una fortuna. De hecho, se están viendo en hogares que buscan ese toque elegante pero accesible, demostrando que el buen diseño no tiene por qué estar reservado a presupuestos elevados.