León XIV recibe en audiencia al presidente de Iberdrola

El papa León XIV recibió este viernes en audiencia en el Vaticano al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a su consejero delegado, Pedro Azagra, según consta en el boletín informativo diario de la Santa Sede.

La visita de Sánchez Galán y Azagra al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de Iberdrola, que se celebra este año con el lema «125 años luz». La compañía está conmemorando durante 2026 su trayectoria con un amplio programa de actividades y actos destinados a repasar su evolución y su papel en el proceso de electrificación.

Iberdrola fue fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao y, a lo largo de sus 125 años de historia, ha experimentado una importante transformación hasta convertirse en un grupo energético de dimensión internacional. En 1992, la fusión de Iberduero con Hidroeléctrica Española dio lugar a la actual Iberdrola.

En su encuentro, Sánchez Galán y Azagra explicaron al papa la impronta y expansión internacional de la compañía, los procesos de electrificación de las economías y el compromiso de Iberdrola con la sostenibilidad y medio ambiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La electrificación constituye uno de los principales ejes de la estrategia de Iberdrola. La compañía considera que el aumento de la demanda eléctrica y la sustitución progresiva de tecnologías basadas en combustibles fósiles por soluciones eléctricas están transformando el sistema energético, lo que incrementa también la necesidad de nuevas infraestructuras y redes.

En paralelo, Iberdrola ha reforzado durante los últimos años su apuesta por las energías renovables y las redes eléctricas, dos de las áreas que la compañía identifica como fundamentales para su crecimiento futuro. Su actual estrategia de inversión contempla un fuerte peso de las redes, especialmente en mercados como Reino Unido y Estados Unidos.

La celebración de los 125 años de historia de la compañía

El presidente de Iberdrola obsequió al pontífice con un ejemplar del libro «Tratos y contratos de mercaderes y tratantes», del economista y filósofo dominico español del siglo XVI Tomás de Mercado. Se trata de una edición especial de la Universidad de Salamanca, cuyo Consejo Social preside Sánchez Galán.

La celebración de los 125 años de historia de la compañía se está desarrollando bajo el lema «125 años luz», una denominación que hace referencia tanto a la trayectoria histórica de Iberdrola como a su apuesta por el futuro de la energía. La empresa ha diseñado para este aniversario un programa que incluye exposiciones, festivales, actividades sociales, actos institucionales e iniciativas destinadas a acercar su historia y la evolución de la tecnología eléctrica a la sociedad.