Iberdrola reúne a su Comité de Dirección y su Comisión Ejecutiva con la mirada puesta en un 2026 de récord

El Comité de Dirección y, posteriormente, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Iberdrola se han reunido este martes en Bilbao para hacer seguimiento de los proyectos en curso y analizar las perspectivas del resto del año, con el objetivo puesto en, un ejercicio más, pulverizar en esta segunda mitad de curso los resultados para el grupo.

En concreto, la eléctrica ha abordado los avances en mercados estratégicos como el Reino Unido, tanto en distribución -una vez integrada la distribuidora del Noroeste de Inglaterra, con sede en Mánchester, que supuso la inversión de 5.000 millones de euros el año pasado-, como en transmisión, donde han comenzado las obras de las nuevas líneas submarinas dentro del marco regulatorio 26/31, en el que la compañía invertirá un total de 15.000 millones de euros.

También se analizaron los principales proyectos de la compañía en los Estados Unidos, país en el que las inversiones en redes de transporte y distribución continúan a buen ritmo y, como se anunció, ya se ha puesto en servicio el parque eólico marino en las costas de Massachusetts, con una inversión de 4.000 millones de euros, indicó en un comunicado la compañía.

Por lo que respecta a los resultados, las nuevas inversiones, junto con el aumento de la generación en España y las positivas noticias de los negocios de redes en Brasil, «confirman la tendencia de fuerte incremento de los resultados transmitida en la última presentación de resultados, en la que ya se aludió a posibles mejoras después del verano», añadió la eléctrica.

El pasado mes de julio, con motivo de la presentación de resultados del primer semestre del año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tras registrar la empresa un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros hasta junio, con un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, reafirmó los objetivos del grupo para el conjunto de 2026 de un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado y vaticinó que, si las tendencias positivas del segundo trimestre continuaban en los próximos meses, la energética podría «dar buenas noticias después del verano».

«Hoy ya estamos trabajando para seguir superando nuestras previsiones para los próximos años, gracias a la aceleración de las inversiones orgánicas en redes en Estados Unidos, como en Reino Unido o Brasil, y también en generación, principalmente en Estados Unidos, con mejoras adicionales en eficiencia y mejoras de proceso que tienen que ver con la inteligencia artificial», dijo.

Avances para la integración de Caruna

Igualmente, en la reunión celebrada este martes por la cúpula de la eléctrica también se analizó el proceso de autorizaciones para la integración de Caruna, la distribuidora finlandesa valorada en 5.000 millones de euros cuya adquisición fue recientemente acordada por el grupo.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica del país nórdico y presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población finlandesa, y cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, soterrados en un 67%.

La empresa opera, a través de dos concesiones de distribución, en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu -con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de desarrollos residenciales-, así como en otras zonas del oeste y el nordeste del país.

El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.