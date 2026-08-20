Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil: invertirá 9.000 millones tras arrasar en los premios del sector

Iberdrola refuerza su posición en Brasil, uno de sus principales mercados internacionales, mientras prepara una inversión de cerca de 9.000 millones de euros hasta 2030 para ampliar y modernizar sus redes eléctricas. La apuesta coincide con el reconocimiento de su filial Neoenergia como uno de los grandes referentes del sector eléctrico del país.

La compañía española obtuvo, a través de Neoenergia, siete galardones en los Premios Abradee 2026, los principales reconocimientos que concede la Asociación Brasileña de Distribuidoras de Energía Eléctrica. El grupo partía con once nominaciones y consiguió, entre otros premios, el de mejor distribuidora de todo Brasil.

Neoenergia Cosern, que opera en el estado de Rio Grande do Norte, fue elegida mejor distribuidora de Brasil por segundo año consecutivo. La segunda posición también quedó en manos de Iberdrola, a través de Neoenergia Elektro.

El resultado consolida la posición de la eléctrica española en un mercado en el que prevé acelerar considerablemente sus inversiones durante los próximos años.

9.000 millones para las redes de Brasil

Iberdrola anunció inversiones de 50.000 millones de reales entre 2026 y 2030, equivalentes a cerca de 9.000 millones de euros, a través de Neoenergia.

El dinero se destinará principalmente a ampliar, modernizar y digitalizar las redes eléctricas correspondientes a las cinco distribuidoras del grupo: Neoenergia Coelba, en Bahía; Neoenergia Pernambuco; Neoenergia Elektro, en São Paulo y Mato Grosso do Sul; Neoenergia Cosern, en Rio Grande do Norte; y Neoenergia Brasília, en el Distrito Federal.

Casi la mitad de los recursos irá destinada directamente a ampliar las infraestructuras eléctricas ante el crecimiento previsto de la demanda y el proceso de electrificación de la economía brasileña.

El resto servirá para digitalizar las redes, mejorar la calidad del suministro, aumentar la resistencia del sistema eléctrico y reducir las pérdidas.

La dimensión del plan convierte a Brasil en uno de los grandes focos inversores de Iberdrola. Según los datos recogidos por la propia compañía a partir de la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base (Abdib), Neoenergia fue la empresa privada que más invirtió en infraestructuras en Brasil durante los últimos cuatro años.

Sólo durante 2025 destinó 10.100 millones de reales, unos 1.700 millones de euros, a nuevas inversiones, concentradas fundamentalmente en el negocio de distribución eléctrica.

17 millones de clientes

La presencia de Iberdrola en Brasil alcanza ya una escala considerable. Neoenergia opera en 18 estados y en el Distrito Federal, con negocios de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.

Sus cinco distribuidoras suministran electricidad a cerca de 17 millones de clientes, que representan una población próxima a los 40 millones de personas. La filial cuenta además con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y opera más de 8.000 kilómetros de líneas de transporte.

Los premios concedidos este año también reflejan esa implantación territorial. Cosern fue reconocida como mejor distribuidora del Nordeste y logró asimismo el primer puesto en Gestión Económico-Financiera.

Neoenergia Elektro consiguió el reconocimiento a mejor distribuidora del Sudeste y se impuso en las categorías de Calidad de la Gestión y Gestión de la Innovación. Neoenergia Brasília, por su parte, fue elegida mejor distribuidora de la región Norte-Centro Oeste.

El grupo consiguió así que sus compañías fueran las únicas finalistas tanto en Calidad de la Gestión como en Gestión de la Innovación.

Iberdrola repite además el resultado conseguido en la edición anterior de los Premios Abradee, cuando Neoenergia obtuvo otros siete galardones y una mención honorífica.

La compañía española combina así el reconocimiento operativo de sus distribuidoras con una fuerte expansión de la inversión en un país que se convirtió en una de las piezas centrales de su estrategia internacional. El objetivo ahora pasa por aprovechar el aumento de la demanda eléctrica y la electrificación de la economía para ampliar todavía más el peso de sus redes brasileñas.