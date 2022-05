Si aún no has encontrado el labial perfecto para verano, tienes que pasarte por Mercadona, tienen el color que buscabas para acabar de completar tus conjuntos de verano. Este labial cremoso de Mercadona mantendrá tus labios hidratados y tiene un intenso color que no pararás de usar.

Se trata de uno de los productos estrella del momento y tiene la fórmula perfecta para hidratar a tus labios y mantenerlos cremosos durante los meses de calor. Además, tiene un bonito color fucsia que hará que tus labios se conviertan en los protagonistas de cualquier look.

El labial cremoso más ‘TOP’ de Mercadona

La sección de cosméticos de Mercadona cuenta con auténticas joyas de belleza que no puedes dejar escapar, una de sus últimas incorporaciones este labial cremoso en color rosa fucsia que no querrás sacar de tu bolso. Es bonito, consigue un acabado hidratado y lo mejor, es que te durará durante horas sin dejar manchas. En cuanto lo uses, se volverá un básico que no dejarás de ponerte.

Tiene una cómoda aplicación en barra y un diseño en negro de lo más elegante, pero sin duda, la estrella de este pintalabios es su color intenso. Conseguirás un acabado brillante que no resecará tus labios para poder lucir un maquillaje perfecto a todas horas.

El rosa fucsia es de esos colores que queda bien con todo, es fácil de combinar y da un toque de color al rostro que sienta bien a muchos tonos de piel distintos. Además, es un color tan versátil que podrás utilizarlo tanto de día como de noche, y en todas las ocasiones, triunfarás.

¿Cómo saber qué tono de labial te favorece?

Si quieres escoger el tono de labial perfecto para tus labios, solo tienes que fijarte en tu piel. Según tu tono de piel, unos colores te favorecerán más que otros, si encuentras el ideal para ti, el éxito está garantizado.

Pieles blancas: Puedes resaltar tu piel con un intenso rosa fucsia u optar por tonos naranjas y corales. Quedarán increíbles con tu piel y complementarán el tono a la perfección.

Piel amarilla o clara: Opta por colores cálidos en tonalidades rosas, carmines o marrones, y para la noche, puedes escoger un color rojo intenso o cualquier rosa 3 tonos más oscuros que tu piel.

Pieles morenas u oscuras: Si tienes un tono de piel oscuro puedes optar por rosas intensos como el color fucsia de Mercadona para crear un contraste de colores que te quedará de lujo. Lucirás como nadie los borgoña, vino o un color neutro en claro.

Cada piel tiene su color perfecto y el labial cremoso de Mercadona es una opción increíble para empezar a investigar. Es un color que se adapta y potencia la mayoría de tonos de piel, una opción segura que usarás sin parar este verano. Es versátil, cómodo de aplicar y te espera con un precio de escándalo en Mercadona. No dudes en añadirlo a tu carrito de la compra la próxima vez que pases por uno de sus supermercados, te enamorará desde el primer uso.