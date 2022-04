Los 6 productos de cosmética de Mercadona que han conseguido enamorar a las ‘influencers’

Las marcas low cost son las favoritas tanto de celebrities como de sus seguidoras, y si no, que se lo digan a Mercadona. Pese a que la empresa en un primer momento estaba más centrada en productos alimenticios, ha conseguido reinventarse por completo, dando cabida a una amplia gama de productos de belleza que no han pasado desapercibidos a nivel nacional. Y es que, algunos de estos artículos se han convertido en el must have que toda persona debe tener en su tocador si quiere estar siempre perfecta.

Tanto TikTok como Instagram han sido los encargados de conseguir que algunos de los top ventas de Mercadona continúen estando en el número uno de la lista. Y no es para menos, ya que éstos son atractivos para los clientes por su relación calidad-precio. En primer lugar se sitúa el perfilador de labios Deliplus Canela, el cual consigue crear un efecto de volumen en los labios de quienes lo usan por tan solo 2,50 euros. De hecho, ha conseguido seducir incluso hasta a la mismísima Dulceida, considerándose la encargada de fomentar la compra de este perfilador de tonalidad y textura idóneas para el día a día.

No obstante, todo perfilador cuenta con su barra de labios ideal, y este caso no iba a ser distinto. El labial mate en color nude rosado de número 06 de Mercadona mucho se parece al Pillow Talk de Charlote Tilbury, aunque su precio es de 4,50 euros. Un must have apto para cualquier bolsillo que conseguirá sacarte de más de un apuro, convirtiéndose además en un imprescindible de tu vida cotidiana.

Para preparar la piel y dejarla perfecta antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje, Mercadona también ha fabricado un contorno de ojos con ácido hialurónico y vitamina E que clona al de La Roche Posay, aunque con un precio mucho más reducido. Y es que, esta creación de Deliplus puede encontrarse en cualquier tienda de la marca por tan solo 1,95 euros, consiguiendo apaciguar las bolsas y ojeras en cuestión de instantes. Como complemento perfecto está la mascarilla de burbujas de oxígeno, ácido hialurónico, extracto de Dragon’s Blood y perlita. Su efectividad es tal, que ha conseguido enamorar a influencers de la talla de Rocío Camacho, siendo cada vez más las clientas que la prueban para comprobar si es tan buena como se dice a la hora de dejar una piel limpia y libre de impurezas por un precio de 4,50 euros. Pero esta no es la única mascarilla estrella en Mercadona, ya que también está muy presente en las estanterías de la tienda la fórmula de arcilla verde, súper efectiva en pieles mixtas y grasas, ya que ayuda a matificarlas y evita los brotes de acné indeseados.

Las manos también son otra parte del cuerpo que hay que cuidar. Y para fomentar su trato excepcional, en Deliplus han sacado a la luz un aceite vitamínico que prometer cumplir todas tus expectativas, consiguiendo unas uñas fuertes y sanas por tan solo 2,95 euros y evitando que se rompan mientras crecen.