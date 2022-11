El kit de pestañas postizas de Mercadona que ha vuelto locas a las amantes del maquillaje

Si eres aficionada al maquillaje y buscas siempre aquellos cosméticos que te puedan sorprender, seguro que en algún que otro momento habrás comprado pestañas postizas para comprobar que resultado te aportan. Lo cierto es que hacerse con este tipo de producto puede ser a veces complicado si tenemos en cuenta que en ocasiones o no se pegan bien o resultan bastante complicadas de poner. No es el caso del kit de pestañas postizas de Mercadona que ha vuelto locas a las amantes del maquillaje. Un kit que está arrasando ya que es muy completo, fácil de poner, con grandes resultados y a un precio que no te vas a creer.

Mercadona arrasa con su kit de pestañas postizas

Si alguna vez has probado unas pestañas postizas y has llegado a la conclusión de que no deseas volver a repetir la experiencia, puede que cambies de opinión gracias al kit que ya es el más vendido de cuanto encontramos entre las firmas de cosmética. Se trata del kit pestañas postizas con eyeliner negro adhesivo reutilizables de Mercadona.

Un kit que ha revolucionado a todas las amantes del maquillaje por lo fácil que resulta ponerse y quitarse las pestañas y porque además incluye un eyeliner para que podamos pegar bien las pestañas logrando así un efecto espectacular en nuestra mirada, a pesar de que las pestañas aportan un resultado muy natural de modo que una vez puestas te dará la sensación de que son tus propias pestañas pero mucho más largas y frondosas.

Para la colocación de las pestañas Mercadona nos ofrece los pasos en la caja del producto: lo único que tenemos que hacer es coger el eyeliner y agitar bien. A continuación, medimos y si es necesario recortamos la pestaña por el lado en cuya longitud es más largo. Ahora, debes usar el eyeliner aplicando sobre el párpado tres capas. Entre capa y capa tienes que esperar 3 segundos y entonces colocar las pestañas en la línea del ojo.

Para retirar las pestañas, solo debes quitarlas tirando ligeramente de ellas, y luego con un poco de desmaquillante o agua micelar retiras el adhesivo que te haya quedado en el ojo. Para limpiar las pestañas y poder guardarlas hasta el siguiente uso debes pasar un disco de algodón humedecido en desmaquillante y pasar bien por la parte adhesiva para poder eliminar todos los restos que queden.

Si deseas probar como te quedan estas pestañas corre a tu Mercadona más cercano o puedes hacerte con ellas en su tienda online. Su precio es de 8 euros.