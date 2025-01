El Tribunal de Negocios de Roma ha tumbado una demanda de un grupo de ciudadanos agrupados en No Puente contra Stretto de Messina, la empresa en la que participa Sacyr y que es la adjudicataria del contrato para diseñar y construir el Puente de Messina, una megaobra de más de 12.000 millones de euros que el Gobierno de Giorgia Meloni quiere poner en marcha este mismo año. La justicia italiana declara «inadmisible» el recurso de los 104 componentes de No Puente «porque la obra aún no se ha aprobado» y les condena a pagar a la empresa 340.000 euros y a que se conozcan sus nombres.

El Puente de Messina es una megaobra que está impulsando el ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, y que unirá la isla de Sicilia con la península italiana. Tendrá un vano central suspendido de 3,3 kilómetros y una longitud total de 3,66 kilómetros, incluidos los dos vanos laterales de 183 metros cada uno. La anchura será de 60,4 metros, con tres carriles de circulación por sentido, dos carriles de servicio y dos vías de ferrocarril.

Sacyr participa en la construcción del Puente de Messina con un 18,7% de la empresa adjudicataria, que controla su socio italiano, Webuild, antes Impregilo. Sacyr construyó la ampliación del Canal de Panamá con Webuild y ahora será el segundo mayor accionista de la compañía que levantará el puente. Ese porcentaje supone para Sacyr un negocio de unos 2.000 millones de euros, aunque Meloni ha aumentado el presupuesto inicial de la obra en 2.000 millones.

La decisión de la justicia italiana de archivar esta demanda -pedían el cese del desarrollo de la obra- supone un paso más para que el proyecto se pueda iniciar este mismo año. La obra ya ha recibido el visto bueno de Medio Ambiente y sólo falta que la Comisión Interministerial de Planificación Económico (Cipess), organismo público formado por varios ministerios y presidido por Meloni que decide las inversiones en el país, de luz verde definitiva al expediente.

Estaba previsto que el Cipess se reuniera para dar el sí definitivo a la obra a finales de diciembre; sin embargo, se ha pospuesto hasta finales de enero. La decisión de la justicia italiana de archivar esta denuncia popular servirá para el Cipess acelere su aprobación del proyecto, según publica la prensa local.

Tumbado el recurso de la acción popular, la megaobra en la que participa Sacyr tiene todavía otros cuatro procesos abiertos que podrían retrasar el inicio de las obras. Cuenta con todo el apoyo del Gobierno y sobre todo el de Salvini, que ha anunciado el visto bueno del Cipess para «enero o febrero».

Para Sacyr es un hito más dentro de su expansión en Italia, donde ha ganado recientemente importantes concesiones, Vía del Mare y la A21, y en octubre pasado ganó el concurso de un proyecto concesional en Turín por 517 millones de euros, que incluye el diseño, construcción, financiación, concesión y el mantenimiento de un hospital durante 25 años.

Para el sector constructor español también es una mueca más que se une a otras grandes obras con sello nacional, como la propia ampliación del Canal de Panamá de Sacyr o la construcción y gestión de la línea de AVE entre las ciudades santas de La Meca y Medina, en Arabia Saudí, por más de 6.000 millones de euros.