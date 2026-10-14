Javi Llinares (33 años), asesor financiero: «Si un chaval con 25 años invierte 300 euros al mes, a los 65 tendrá un millón de euros»

LLegar a la edad de jubilación sabiendo que vas a poder cobrar una buena cantidad de pensión, o de hecho, el 100% de la misma es algo que preocupa a muchas personas, y no sólo a los que están próximos a retirarse. Cada vez más, la gente joven sabe que cuando acabe su vida laboral puede que su pensión no sea muy elevada. Por ello, los expertos en finanzas insisten cada vez más en la importancia de ir ahorrando o invirtiendo y con ello acumular un buen colchón con los años. Es lo que aconseja precisamente Javi Llinares, asesor financiero de 33 años, y que durante una conversación con Uri Sabat en su pódcast explicó como alguien con 25 años puede llegar a acumular 1 millón de euros cuando llegue a los 65.

El asesor explica que si alguien comienza a invertir 300 euros cada mes a partir de los 25 años puede alcanzar un ahorro más que generoso cuando pasen 40 años. Sin embargo, no debemos pensar que hay que ahorrar ese dinero toda la vida. El experto sorprende todavía más al explicar que el ahorro debe hacerse desde los 25 a los 35 años ya que con una rentabilidad suficiente, ese capital puede convertirse en un millón de euros cuando cumpla 65 años. La cantidad parece difícil de creer si tenemos en cuenta que, durante esos primeros diez años, el dinero aportado por el ahorrador apenas suma 36.000 euros. La explicación está en el interés compuesto, y aunque el propio asesor advierte de que invertir también implica asumir riesgos y soportar épocas en las que los mercados pierden valor, su consejo es directo y puede hacer que más de uno se lo piense.

Cómo conseguir un millón de euros invirtiendo 300 euros al mes

La propuesta de Javi Llinares parte de algo que suele pasar desapercibido cuando hablamos de inversiones: el tiempo. En lugar de intentar ganar mucho dinero en unos meses, plantea comenzar cuanto antes y dejar que los beneficios obtenidos se vayan acumulando. De esta manera, las ganancias pueden generar nuevos rendimientos sin necesidad de aumentar constantemente las aportaciones. Es lo que se conoce como interés compuesto, un mecanismo que cobra especial importancia cuando el dinero permanece invertido durante varias décadas.

Para entenderlo, podemos volver al ejemplo del joven de 25 años. Si reserva 300 euros mensuales durante diez años, habrá destinado 36.000 euros de su bolsillo. A partir de ese momento, podría dejar de aportar y mantener el capital invertido otros treinta años. Con una rentabilidad anual efectiva constante del 10%, una simulación matemática sitúa el resultado final cerca del millón de euros, antes de impuestos y comisiones. Eso sí, hablamos de una hipótesis, no de una promesa de rentabilidad. Una diferencia de pocos puntos porcentuales en los rendimientos cambiaría considerablemente el dinero acumulado.

Llinares utiliza como referencia el comportamiento histórico del S&P 500, uno de los índices bursátiles más conocidos del mundo. Agrupa a unas 500 grandes empresas estadounidenses y ha registrado rentabilidades medias nominales próximas al 10% anual en determinados periodos prolongados. Sin embargo, esto no significa que vaya a ofrecer ese mismo resultado durante los próximos cuarenta años. Además, el millón de euros futuro tendría un poder adquisitivo inferior al actual debido a la inflación.

Javi Llinares explica qué hacer antes de empezar a invertir

Aunque el ejemplo del millón de euros resulta atractivo, el asesor considera que hay una cuestión que debe resolverse antes de destinar los ahorros a los mercados financieros. Se trata de contar con un fondo de emergencia que permita afrontar gastos inesperados sin necesidad de vender las inversiones. Su recomendación es guardar una cantidad equivalente a entre dos y seis meses de gastos básicos, dependiendo de las circunstancias personales.

Y volviendo al ahorro, o a la inversión, recuerda que los mercados no suben de manera continua. Puede haber ejercicios con importantes ganancias y otros en los que las caídas sean considerables. Precisamente por eso, utilizar una rentabilidad media para hacer cálculos no significa que ese porcentaje vaya a repetirse todos los años. La paciencia resulta importante, pero tampoco garantiza que una inversión termine ofreciendo el resultado esperado.

Por qué el asesor financiero desaconseja buscar dinero rápido

Otro de los asuntos que ha querido abordar Llinares al pasar por el pódcast de Uri Sabat, es la tentación de conseguir grandes beneficios en poco tiempo. Comprar acciones porque están de moda o apostar por determinados activos esperando que multipliquen su precio puede resultar tentador, sobre todo entre quienes están empezando. Sin embargo, el riesgo de perder una parte importante del dinero también aumenta cuando se toman decisiones precipitadas. Frente a esa manera de invertir, el asesor prefiere una estrategia basada en aportaciones periódicas y fondos indexados, que son productos que permiten invertir en una cartera de activos que sigue la evolución de un índice, sin necesidad de escoger personalmente cada empresa. Eso no elimina las pérdidas, pero evita concentrar necesariamente todo el dinero en una única compañía.

Llinares tampoco considera que las inversiones deban sustituir los ingresos procedentes del trabajo. Para quienes desean mejorar su situación económica rápidamente, señala que dedicar recursos a formarse o poner en marcha un negocio puede tener más sentido que perseguir ganancias extraordinarias en los mercados.