Ibai Llanos y Gerard Piqué invierten 3,75 millones de euros en una nueva marca de ‘snacks’ de chocolate

Ibai Llanos y Gerard Piqué vuelven a unir fuerzas en un negocio que poco tiene que ver con el fútbol, pero sí con una de las categorías que más espacio está ganando en los supermercados: los snacks dulces. Ambos han entrado como socios y cofundadores de Plesh, una compañía barcelonesa nacida en 2024 que apuesta por productos de chocolate sin azúcares añadidos. La operación llega después de una ronda de financiación de 3,75 millones de euros, liderada por el streamer y el exfutbolista, y supone un paso más en la estrategia empresarial de dos rostros que ya han demostrado su capacidad para convertir proyectos de entretenimiento en negocios de gran alcance.

Una inversión de 3,75 millones de euros

La entrada de Ibai Llanos y Gerard Piqué en Plesh no se limita a poner sus nombres o su imagen al servicio de una campaña publicitaria. Los dos han participado a título individual en una ronda de financiación de 3,75 millones de euros y pasan a formar parte activa del proyecto como socios y cofundadores de la marca. La compañía no ha detallado cuánto dinero ha aportado cada uno, por lo que la cifra corresponde al conjunto de la operación y no a una inversión individual de ambos.

El objetivo de esta nueva inyección económica es acelerar el crecimiento de Plesh en España y comenzar su expansión internacional. Entre los mercados que la empresa contempla se encuentran países europeos como Reino Unido, Francia y Holanda.

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Así es Plesh, la marca de ‘snacks’ de chocolate

Plesh nació en Barcelona en 2024 de la mano de Jaume Betrian, Juan Manuel Umbert y Adrià Colominas. La idea era desarrollar una alternativa a los snacks dulces tradicionales que mantuviera el sabor y la sensación de placer asociados al chocolate, pero sin recurrir a azúcares añadidos.

El desarrollo de la receta llevó más de un año. Sus fundadores trabajaron con distintas combinaciones de fibras vegetales para conseguir reproducir el dulzor y la textura que normalmente aporta el azúcar. Las primeras barritas y grajeas llegaron al mercado en abril de 2025.

La propuesta actual incluye bolitas crujientes y almendras bañadas en chocolate, productos que la compañía presenta como sin azúcares añadidos y sin polioles, además de destacar su contenido en fibra y proteína.

El propio nombre de la compañía procede de pleasure, placer en inglés, y resume la filosofía comercial de la marca: convertir el snack dulce en una opción compatible con una alimentación más cuidada.

Ya está en más de 3.000 puntos de venta

Aunque Plesh es una empresa joven, ya ha conseguido colocar sus productos en una amplia red de distribución. Actualmente, asegura estar presente en más de 3.000 puntos de venta en España, con presencia en cadenas como Carrefour, Alcampo, Bonpreu, Ametller Origen y Cal Fruitós, además de espacios de Areas.

La compañía cuenta con un equipo de ocho personas y concentra en Barcelona las tareas de diseño y marketing, mientras que la fabricación se realiza mediante terceros en Cataluña.

Los datos económicos muestran, sin embargo, que todavía se encuentra en una fase de crecimiento. Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, Plesh facturó 147.000 euros en 2025 y registró pérdidas de 601.000 euros.

Ibai y Piqué quieren algo más que prestar su imagen

La diferencia de esta operación respecto a una colaboración publicitaria tradicional está precisamente en el papel que asumirán sus nuevos socios. Ibai Llanos ha explicado que su intención era formar parte del proyecto desde el principio y ayudar a desarrollar los productos, mientras que Piqué pretende aportar su experiencia empresarial para acelerar el crecimiento de la compañía.

En la práctica, ambos participarán en áreas como el producto, la construcción de marca, los contenidos y la comunidad. Plesh busca aprovechar así dos perfiles con una enorme capacidad para conectar con públicos digitales y convertir una marca desconocida en un fenómeno reconocible.

«Plesh nació para revolucionar una categoría», ha señalado su CEO, Jaume Betrian, defendiendo que la empresa quiere demostrar que un snack dulce puede mantener el sabor sin necesidad de incorporar mucho azúcar añadido. Ahora, con Ibai y Piqué dentro del proyecto, la compañía pretende llevar esa misma estrategia a la construcción de la marca y dar el salto fuera de España.