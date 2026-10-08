Simeone, propietario de 180 pisos en Madrid: así es su imperio inmobiliario de casi 40 millones de euros

Diego Pablo Simeone ha convertido sus años al frente del Atlético de Madrid en mucho más que una historia de éxito deportivo. Mientras el técnico argentino continúa ligado al banquillo rojiblanco, su patrimonio ha ido creciendo también fuera del fútbol gracias a una importante apuesta por el mercado inmobiliario madrileño. Simeone y su pareja, Carla Pereyra, controlan a través de sociedades una cartera de más de 180 viviendas y varios edificios en la capital, con activos que rondan los 40 millones de euros. Una estrategia que ha evolucionado desde la compra de pisos para alquilar hasta nuevos proyectos inmobiliarios y residencias para estudiantes, mientras el entrenador sigue teniendo claro dónde estaría su hogar cuando llegue el momento de dejar los banquillos.

Más de 180 viviendas en Madrid

El patrimonio inmobiliario de Simeone y Carla Pereyra ha salido a la luz con especial detalle a raíz del programa Equipo de Investigación, que analizó las inversiones de la pareja en el sector. Según las informaciones difundidas, su cartera supera los 180 pisos y también incluye siete edificios situados en algunas de las zonas más cotizadas de Madrid.

La gestión de buena parte de este patrimonio se realiza a través de Carpesim S.L., sociedad vinculada a la pareja y dedicada a actividades relacionadas con la promoción, gestión y compraventa de inmuebles. Las últimas cuentas disponibles, correspondientes al ejercicio de 2024, situaban sus activos en torno a los 39,7 millones de euros.

La mayor parte de las propiedades se concentra en barrios céntricos y de alto valor inmobiliario, entre ellos Salamanca y Chamberí. Una cartera de semejante dimensión convierte al entrenador del Atlético de Madrid en un auténtico multipropietario, muy alejado de la imagen habitual de un deportista que limita sus inversiones a una o varias viviendas de lujo.

De comprar pisos a desarrollar nuevos proyectos

La estrategia inmobiliaria de la pareja también ha ido cambiando con el tiempo. En sus primeros movimientos apostaron por adquirir viviendas para incorporarlas al mercado del alquiler. Con el crecimiento de la cartera, el negocio ha dado un paso más hacia la promoción y el desarrollo de nuevos proyectos.

En 2024, Simeone y Pereyra constituyeron además la sociedad Tres Cantos 1415, vinculada a una operación inmobiliaria en el municipio madrileño de Tres Cantos. Allí adquirieron un terreno de casi una hectárea con el objetivo de desarrollar nuevos edificios, en una operación en la que la inversión habría superado los 4,8 millones de euros.

El proyecto contempla dos edificios y alrededor de 140 viviendas, además de iniciativas relacionadas con residencias para estudiantes.

Carla Pereyra, pieza clave del negocio

Aunque el nombre de Simeone sea el más conocido, Carla Pereyra tiene un papel fundamental en esta estrategia. La argentina aparece al frente de las operaciones empresariales vinculadas al patrimonio inmobiliario de la pareja y ha sido señalada como una de las principales impulsoras de este negocio.

Según las informaciones publicadas tras el programa, la actividad inmobiliaria de la sociedad generó en 2024 unos 330.782 euros en ingresos por alquileres. Ese mismo ejercicio terminó con pérdidas de 472.172 euros, una cifra que se explica en parte por la fase de inversión y desarrollo de nuevos proyectos.

Simeone ya piensa en su vida después del Atlético

Mientras su actividad inmobiliaria continúa creciendo, Simeone también ha hablado en el pasado sobre dónde se imagina cuando llegue el momento de poner punto final a su carrera como entrenador. Y su respuesta no apunta a Madrid.

En una entrevista concedida hace años, el argentino fue tajante al ser preguntado por dónde viviría cuando dejara los banquillos: Argentina. «¿Dónde si no? Es mi país», explicó entonces, dejando claro que su vínculo con su tierra natal permanece intacto.

La respuesta resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido durante sus años en España en uno de los principales escenarios de su vida personal, profesional y patrimonial. Allí ha desarrollado una de las etapas más importantes de su carrera y ha construido, junto a Pereyra, un patrimonio inmobiliario que actualmente se acerca a los 40 millones de euros.