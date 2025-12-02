Los jamones ibéricos que vende Lidl por menos de 10 euros para esta Navidad: están volando

Lidl se prepara por todo lo alto para la Navidad, y esta semana podemos encontrar en su folleto de tienda dos productos ibéricos que están registrando una de las mayores demandas. Se trata de dos bandejas de jamón y paleta de cebo ibérico al 50 % de raza ibérica, ambas con precios inferiores a los cinco euros y disponibles únicamente entre el 1 y el 7 de diciembre. La combinación de precio ajustado, formato listo para consumir y curaciones superiores al año ha llevado a muchos consumidores a adquirirlos de forma anticipada antes de posibles roturas de stock.

Todos sabemos que en las próximas semanas van a aumentar de manera significativa la compra de embutidos y preparados para aperitivos, ya que las reuniones familiares y sociales se multiplicarán. Por ello, es ahora que tenemos todavía tiempo, que estamos buscando productos que poder servir sin preparación adicional y que ofrezcan una buena relación calidad-precio, especialmente si se trata de ibéricos. Lidl ha optado por reforzar su oferta con dos referencias que cumplen esos requisitos y que se sitúan en un rango de precio poco habitual dentro de esta categoría. Desde el inicio de la oferta, distintas tiendas confirman que ambas bandejas están registrando un nivel de ventas elevado, de modo que si buscas ibéricos de calidad y a buen precio, mejor que no dejes escapar estas virutas y esta paleta porque tal vez, si tardas demasiado te quedes sin ellas.

Los ibéricos que triunfan en Lidl por menos de diez euros

El primero de esos jamones ibéricos que triunfan esta Navidad, son las virutas de jamón de cebo ibérico, colocadas a mano y procedentes de piezas con 24 meses de curación, se han convertido en una de las referencias más buscadas. Su precio, 4,49 euros por bandeja de 90 gramos, sitúa este producto por debajo del importe habitual de otros jamones de cebo en formatos similares.

Este tipo de corte resulta especialmente útil para quienes buscan un producto versátil. Las virutas pueden servirse como aperitivo, incorporarse a ensaladas, pastas, cremas calientes o incluso utilizarse como topping en recetas rápidas. Es un formato que permite aprovechar el sabor del ibérico sin tener que adquirir una pieza completa ni dedicar tiempo al corte tradicional.

Otro motivo de su demanda es la comodidad: muchas familias buscan soluciones prácticas para las cenas y comidas de diciembre, y el hecho de que el producto venga listo para servir facilita la preparación de mesas improvisadas o encuentros con poco margen de organización. Además, el packaging transparente permite comprobar el veteado y el corte, algo valorado por el consumidor habitual de ibéricos.

Paleta de cebo ibérica

Luego tenemos la paleta de cebo ibérica, también al 50 % de raza ibérica, mantiene un precio igualmente ajustado: 4,59 euros por la bandeja de 90 gramos. En este caso, la pieza cuenta con más de 12 meses de curación, lo que garantiza un sabor suave pero equilibrado, con infiltración de grasa visible y un corte adecuado para servir directamente.

La paleta suele ser una alternativa habitual al jamón por su perfil de sabor y su precio más accesible. Muchos consumidores la eligen para preparar tablas de embutidos o como acompañamiento de panes especiales, tostadas o aperitivos fríos. Su formato reducido permite controlar mejor las cantidades y evitar desperdicios, algo especialmente relevante en unas fechas en las que se tiende a comprar más de lo habitual.

Como ocurre con las virutas, la presentación lista para consumir es uno de los factores clave de su éxito. El consumidor no necesita cuchillo jamonero ni conocimientos de corte, algo que suele generar dudas entre quienes no están habituados a manipular piezas enteras.

Por qué se están agotando estos dos productos

Varios factores explican por qué ambos productos están desapareciendo rápidamente de los lineales. El primero es el precio: adquirir jamón y paleta ibérica por menos de 10 euros en total es poco habitual en el mercado actual, especialmente en diciembre, cuando los precios suelen subir por el incremento de demanda.

También influye la duración limitada de la oferta. Al estar disponible sólo durante una semana, el comprador adelanta su decisión y suele optar por llevarse varias unidades en la misma compra. Esto genera un efecto acumulado que acelera el agotamiento del stock. Las tiendas reponen, pero el ritmo de ventas es superior al habitual en otros periodos del año.

Otro factor relevante es el tipo de producto. Los ibéricos son uno de los artículos más buscados durante la campaña navideña y, aunque existen opciones de mayor calidad y precio, muchos consumidores buscan alternativas económicas para complementar mesas más grandes o como solución práctica para encuentros informales.

Además, estos formatos pequeños permiten probar el producto antes de decantarse por compras de mayor importe. En consumo suele funcionar bien la combinación de precio moderado, formato manejable y curación suficiente, factores que aquí se cumplen.