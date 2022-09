El jamón de Mercadona del que todos los clientes hablan: te hará la boca agua

El jamón serrano es uno de los grandes tesoros de la gastronomía española, un producto que enamora a quien lo prueba y que hace las delicias de niños y mayores, y es que sin duda su sabor es realmente especial. Hoy te mostramos un jamón de Mercadona que está arrasando en ventas y que deberías probar si no lo has hecho ya, te flipará tanto que no querrás comer otro que no sea este… ¡se te hará la boca agua nada más verlo!.

Mercadona cuenta en sus establecimientos con diferentes variedades de jamón para que puedas elegir en cada momento la que más te apetece o la más adecuada según el momento en el que lo quieres consumir, y es que sin duda este producto tan típicamente español es perfecto tanto para aperitivos como para desayunos, meriendas o formar parte de numerosos platos… ¡entra bien a cualquier hora!.

El jamón de Mercadona que tienes que probar

Se trata del Jamón gran reserva cortado a máquina envasado al vacío, uno de los jamones más vendidos en el supermercado valenciano y del que todo el mundo habla ya que es de los mejores que vas a encontrar. Actualmente está disponible en un envase de unos 120 g aprox., con un precio de 2,64€ por cada envase y un precio general de 22€ el kilo.

Este Jamón Gran Reserva de Mercadona está siempre fresco, ya que se vende tanto que prácticamente a diario se envasan y salen los paquetes. Envasado al vacío, se corta a máquina y un jamón de tipo Gran Reserva que no contiene aditivos, por lo que es puramente jamón de cerdo y sal, sin ningún ingrediente ni componente más para aumentar su conservación y durabilidad, se conserva de forma natural.

En cuanto a los valores nutricionales de esta maravilla de jamón, por cada 100 g tiene 261 kcal, 5 g de grasas saturadas, 35 g de proteínas y 4 g de sal, sin duda un jamó perfecto para darte un buen capricho en un desayuno o en cualquier momento del día, pero sin abusar. Está fabricado por el proveedor Embutidos Caseros Collell Slun El Mallol para Mercadona.

Si te gusta el jamón serrano y quieres tener en casa uno muy especial que realmente suponga toda una experiencia comérselo, de la manera que sea, sin duda este jamón gran reserva de Mercadona es uno de los mejores que puedes comprar, y además con una relación calidad-precio fantástica.