La compañía de trenes Iryo ya ha anunciado los servicios mínimos que van a aplicar en la huelga de trenes que va a tener lugar del 9 al 11 de febrero, ya que estas condiciones son diferentes para cada empresa y, por tanto, no van a ser los mismos para Iryo, Ouigo, ni para Renfe. En concreto, en el caso de Iryo los servicios mínimos que se han decretado para los viajes de larga distancia son del 74%.

Por el momento, la huelga de trenes sigue en pie, ya que la tercera reunión que ha tenido lugar este viernes entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos Semaf, CCOO y UGT no ha llegado a acuerdo y, por tanto, se continuará con los paros. No obstante, hay que tener en cuenta que estas negociaciones van a continuar durante el fin de semana.

Mientras que el Ministerio ya ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad de Renfe que tendrán que ser prestados durante la huelga que el sector llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero. En los trenes de Mercancías serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%.

En cuanto a los trenes de Cercanías de Renfe, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional de Renfe, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En País Vasco aún no se han decretado.

Renfe, Iryo y Ouigo cancelan 350 trenes

La huelga convocada en todo el sector ferroviario para este lunes, martes y miércoles ha obligado a la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, en cumplimiento de los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por ahora, de los 350 trenes suprimidos en la alta velocidad, 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados en estos tres días. Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, sólo el 21%.

La huelga sigue en pie

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

En las distintas reuniones que han mantenido con el Ministerio, han arrancado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria.

No obstante, las propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

Por ello, la huelga sigue adelante y comenzará este lunes, hasta el miércoles, afectando a todas las empresas ferroviarias, incluyendo las de mercancías, y a todo tipo de servicios, desde la alta velocidad hasta las cercanías.

En cualquier caso, las negociaciones continúan y todavía está abierta la puerta a una posible desconvocatoria de la huelga, en función de las medidas que finalmente proponga el Ministerio a los sindicatos.

Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.