Nazca cobra un 2% por gestionar los 294 millones públicos de su fondo de Defensa aunque sus inversiones no den beneficios

Nazca Capital tiene asegurada una comisión de gestión del 2% anual durante el periodo de inversión de su fondo de Defensa, en el que el Estado ha comprometido hasta 294 millones de euros a través de CDTI Innvierte. La remuneración de la gestora no está condicionada a que las empresas en las que invierta el vehículo generen beneficios, según establece el reglamento registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El esquema permite a la firma empezar a obtener ingresos por administrar el capital desde las primeras fases del fondo, mientras los inversores deben esperar a la evolución y posterior venta de las participaciones para conocer la rentabilidad definitiva de su inversión.

El Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I nació en 2025 para invertir en compañías vinculadas a la industria aeroespacial, de seguridad y Defensa. Su tamaño objetivo alcanza los 600 millones de euros y el principal compromiso conocido corresponde al sector público español.

Innvierte, sociedad participada íntegramente por CDTI Innovación, aprobó comprometer hasta 294 millones de euros. Se trata de una inversión pública y no de una subvención: el organismo participa como inversor del fondo y, por tanto, puede beneficiarse de las plusvalías que genere la cartera, pero también queda expuesto a la evolución de las inversiones.

La cantidad pública tiene, sin embargo, un importante efecto sobre los ingresos potenciales de la gestora.

Un 2% sobre el capital comprometido

El reglamento del fondo establece una comisión de gestión del 2% anual durante el periodo de inversión, calculada sobre los compromisos totales. Este periodo puede prolongarse durante un máximo de cinco años, aunque puede terminar anticipadamente cuando concurran determinadas circunstancias previstas en la documentación del vehículo.

Aplicado exclusivamente a los 294 millones comprometidos por Innvierte, un 2% equivale matemáticamente a 5,88 millones de euros al año.

Esto no significa que Nazca esté cobrando actualmente 5,88 millones anuales directamente al Estado. La cantidad efectivamente devengada depende, entre otras cuestiones, de la fecha de incorporación del inversor, los cierres del fondo y los ajustes establecidos en el reglamento. Las cuentas anuales permiten conocer la cifra efectivamente soportada por el vehículo.

Sí permite medir, sin embargo, el peso que tiene la aportación pública en la base sobre la que se calcula la remuneración de la gestora.

La comisión tampoco depende directamente del resultado obtenido por las inversiones. Nazca cobra por gestionar el patrimonio conforme a las condiciones pactadas con los inversores, independientemente de que una determinada participada genere posteriormente una plusvalía o una minusvalía.

Se trata de una estructura habitual en la industria del capital riesgo, donde las gestoras reciben una comisión recurrente para financiar la selección, seguimiento y administración de las inversiones. En este caso, su relevancia aumenta por el extraordinario peso del capital público dentro del vehículo.

El Estado compromete 294 millones

La diferencia entre el compromiso del Estado y el de los propios gestores es considerable. El reglamento establece un compromiso conjunto mínimo para Nazca, sus accionistas, determinados miembros del equipo y otras personas vinculadas, pero fija un límite de 12 millones de euros.

El compromiso público resulta así hasta 24,5 veces superior al máximo de 12 millones previsto para la inversión conjunta de la gestora, sus accionistas y los miembros vinculados al equipo.

El fondo, además, ha recibido otros 40 millones del Fondo Europeo de Inversiones, por lo que los compromisos procedentes de dos instituciones públicas españolas y europeas alcanzan conjuntamente los 334 millones de euros.

Nazca comunicó a comienzos de 2026 que el vehículo había superado los 425 millones de euros comprometidos y había incorporado también a inversores privados, entre ellos Airbus.

Nazca dispone de dos vías diferentes de remuneración: cobra por administrar el fondo durante su funcionamiento y puede participar adicionalmente en los resultados si las inversiones alcanzan la rentabilidad establecida.

La diferencia es que la primera no necesita que las inversiones produzcan beneficios.

El propio reglamento establece además un límite acumulado para las comisiones de gestión y, en su caso, liquidación durante toda la vida del vehículo, equivalente al 17% de los compromisos totales.

Si el fondo alcanzase finalmente su objetivo máximo de 600 millones de euros, ese límite contractual equivaldría a 102 millones. Esta cifra representa únicamente el máximo permitido por el reglamento durante toda la vida del fondo y no una previsión de los ingresos que vaya a obtener Nazca.

El vehículo ya ha comenzado a desplegar el capital. Entre sus primeras operaciones figuran inversiones en Teltronic, Ravenloop y Grupo Oesía. La primera de ellas fue posteriormente objeto de un acuerdo de venta a Amper dentro de una operación en la que participaron dos vehículos gestionados por Nazca.

El resultado final de estas y las futuras inversiones determinará cuánto recuperan y qué rentabilidad obtienen los partícipes, incluido Innvierte, sobre los 294 millones comprometidos.