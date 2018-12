¡DIA sometida a la conspiración de Fridman y Goldman!

“La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena; es necesaria y funciona. La codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La codicia en todas sus formas: la codicia de vivir, de saber, de amor, de dinero; es lo que ha marcado la vida de la humanidad…” Gordon Gekko

En nuestros mercados financieros se contraviene mucho la figura de inversor y de especulador, pero en el fondo la mayoría de inversores se convierten en meros especuladores en el momento en que deciden liquidar sus inversiones a un precio superior al de su valor.

Hoy les contaré bajo estricta propiedad qué es un híbrido entre inversor y especulador. Puedo afirmarles que nos encontramos ante la definición de todo un manipulador, un player que se aprovecha de manera alegal o ilegal (aquí radica principalmente mi duda), de las estipulaciones de la Ley para hacerse con las acciones a precio de saldo, destruyendo el valor de los accionistas previos. Como pueden imaginar, hoy quiero adentrarme en la cabeza de Mijaíl Fridman y pulverizar públicamente las formas con las que pretende hacerse con una de las nuestras; ¡DIA!

El Sr. Fridman es uno de los empresarios más ricos de Rusia según la revista Forbes y dueño, entre muchas otras, de la cadena de supermercados X5 rusa. Mijaíl a través de la empresa Letterone, ha ido adquiriendo paquetes de acciones de DIA con la intención de tomar su control comprando el máximo legal permitido del 29,90% de la distribuidora.

La Ley de Opas Española marca que en el supuesto de superar el 30% sobre una cotizada se debe lanzar una OPA sobre el total de dicha empresa al precio máximo al que el interesado compró durante los últimos 12 meses, que en este caso se sitúa en 4,10€/acción y que ¡mucho ojo! porque en enero de 2019, pasará a ser de 2€/acción, teniendo en cuenta que la acción de DIA actualmente cotiza en 0,50€, lo que de facto supone una prima del 300% sobre el precio actual de cotización, ¡algo totalmente surrealista!

La segunda derivada de mi análisis parte de la toma de posición de Goldman Sachs en DIA, quienes han aprovechado el derrumbe para hacerse con hasta el 16% de la compañía. ¡Viva la ética! Y aquí es donde una Trader como yo saca toda su artillería de cinismo para tratar de empatizar con la situación y comprenderla como un juego que distingue a un inversor de un especulador y lo convierte en un tremendo manipulador. Ahora bien, que presuntamente Goldman y Fridman estén compinchados es algo que a nadie sorprende. Los hechos me han ido cronológicamente encajando y así venimos advirtiendo a nuestros inversores en Blackbird.

Nosotros en caso de tomar posición en DIA, lo haríamos sobre una ampliación de capital, la cual siempre hemos visto y declarado obvia. Saben tan bien como yo, que tras declarar Goldman Sachs la compra de un 6% al regulador español, el valor apenas se inmutó… Fridman controlando casi el 30% y Goldman entrando con un 6%, garantizan el control suficiente de DIA para hacer lo que les venga en gana. ¡Dicho y hecho! Tras tener el control, los señores declaran un Profit Warning tumbando la cotización de 2,12€ a 1,80€.

Acto seguido, reformulan las cuentas y se plantea un drástico cambio en la compañía que sigue tumbando la cotización esta vez de 1,80€ a 0,50€ generando el absoluto caos entre accionistas y acreedores sobre una empresa que a día de hoy ¡no ha perdido ni un euro! en su cuenta de resultados.

Todo el mercado sabía, sabe y sabrá que DIA tiene una deuda de 1.500MM€ y que dicha deuda en su mayoría vence en 2019. Eso no supone un problema ya que al fin y al cabo la capacidad de pago ha sido indudable en los últimos años, y una refinanciación en tiempo y coste arregla las cosas. Mijaíl ha cambiado las reglas contables tras hacerse con el control para amenazar a los acreedores; ¡o realizáis una quita o no amplío capital y me declaro en concurso de acreedores! ¿Qué les parece? A mi que la manipulación es todo un arte…

Pues no contento con arruinar la vida de miles de inversores y empleados, este magnate ruso ahora va a por los Bancos. Cambiar las reglas de contabilidad bajo el principio de prudencia, implica claramente que aquí alguien presuntamente se ha saltado La Ley y la responsabilidad penal correspondiente debería caer, o bien ante los anteriores administradores (causantes de una falsedad contable que se ha tenido que subsanar) o bien del que hace uso de dicha Ley para saltarsela a la torera, que es lo que presuntamente sospecho habida cuenta de los citados acontecimientos. ¿Es legal declarar concurso de acreedores cuando hay capacidad de pago?; ¿Es también legal tomar el control de una compañía para hundirla y ahorrarse en este caso más de 1.000MM€? Ay ay ay, creo que el tiempo corre a favor de Fridman puesto que en caso de ampliar capital, podrá reducir su precio de compra gracias a no superar el 30% si utiliza el instrumento de ampliación de capital y de ese modo pueda lanzar una OPA a precio de saldo.

Los acontecimientos dictarán sentencia futura, pero desde aquí humildemente considero que no estaría de más que el regulador entienda las circunstancias que subyacen de estos hechos. Si su función consiste en defender a los inversores de DIA, hagan uso de sus instrumentos para en caso de no equivocarme, demostrar jurídicamente que la manipulación de mercado es un grave delito y aquí hay muchas papeletas para que se haya infringido la Ley. Como decía Gordon Gekko; la codicia en todas sus formas ha marcado la vida de la humanidad, pero considero que la codicia es buena cuando los valores del esfuerzo, del sacrificio y de la honestidad respaldan tus actos.

Pero cuando se hace uso de la fragilidad de nuestra Ley para convertirte en un manipulador de mercado, ¡esa codicia se vuelve banal, material y absurda! Se que vencer sin peligro es ganar sin gloria, pero para mí la magia de la victoria se contempla sólo bajo un juego limpio. Dicen que en la pelea se conoce al soldado y sólo en la victoria se conoce al caballero, o a la dama en mi caso.

Gisela Turazzini

CEO, Blackbird