El invento de Ikea para dormir a pierna suelta si no tienes persianas en casa

Este verano, Ikea ha revolucionado la manera en que podemos disfrutar de un descanso reparador en casa, incluso sin persianas. Con el lanzamiento de su innovador estor opaco FYRTUR, la famosa marca sueca ha encontrado una solución perfecta para quienes desean mantener sus ventanas abiertas y disfrutar de una brisa fresca sin renunciar a la oscuridad total en el dormitorio. Gracias a este producto de Ikea, dormir a pierna suelta durante las calurosas noches de verano es más fácil que nunca.

Los estores opacos FYRTUR son la última incorporación al catálogo de productos inteligentes de Ikea, diseñados para mejorar la calidad de vida en el hogar. Estos estores no sólo bloquean completamente la entrada de luz, sino que también son inalámbricos y pueden ser controlados mediante un mando a distancia o la aplicación IKEA Home smart, lo que permite una mayor comodidad y personalización. Con solo pulsar un botón, puedes regular la entrada de luz en tu habitación, asegurándote de que la luz de la luna no te moleste por la noche y que el sol no te despierte demasiado temprano. El estor FYRTUR se convierte así en una opción indispensable para aquellos que no tienen persianas en sus ventanas, ofreciendo una solución práctica y moderna para combatir el calor veraniego sin comprometer el sueño. Además, su diseño inalámbrico elimina la necesidad de cables antiestéticos y complicados sistemas de instalación, lo que lo hace perfecto para cualquier hogar. Con diferentes tamaños disponibles, Ikea asegura que todos pueden encontrar la medida perfecta para sus ventanas, garantizando así un ajuste ideal y una máxima eficiencia en el bloqueo de la luz.

El invento de Ikea para dormir a pierna suelta

El estor opaco FYRTUR destaca por su capacidad de bloquear completamente la entrada de luz, garantizando oscuridad total en cualquier momento del día. Esto es posible gracias a su material opaco de alta calidad, que además de ser funcional, añade un toque moderno y elegante a cualquier habitación. Los estores FYRTUR son inalámbricos y funcionan con baterías, lo que facilita su instalación y uso, eliminando la necesidad de cables y enchufes cercanos.

Una de las grandes ventajas de los estores FYRTUR es su capacidad de ser controlados de manera remota. Utilizando el mando a distancia incluido, puedes ajustar la posición del estor según tus necesidades sin moverte de la cama. Además, si conectas el estor al hub DIRIGERA de Ikea, puedes controlarlo desde tu smartphone a través de la aplicación IKEA Home smart. Esto permite programar horarios específicos para subir y bajar los estores, creando un ambiente perfecto para dormir y despertarte cada día.

El diseño sin cuerdas de los estores FYRTUR también los hace seguros para hogares con niños, eliminando los riesgos asociados con las tradicionales cuerdas de persianas. La batería BRAUNIT incluida proporciona una fuente de alimentación duradera, y los soportes de pared/techo incluidos son compatibles con otros modelos de estores de Ikea, facilitando cualquier actualización futura.

Tamaños y precios

Ikea ofrece el estor FYRTUR en una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes tipos de ventanas, asegurando un ajuste perfecto y una máxima efectividad en el bloqueo de la luz. Los tamaños y precios disponibles son los siguientes:

60×195 cm: 129 €

80×195 cm: 139 €

100×195 cm: 149 €

140×195 cm: 169 €

120×195 cm: 159 €

Con estas opciones, Ikea se asegura de cubrir una amplia gama de necesidades y preferencias, permitiendo que más personas puedan disfrutar de los beneficios de un estor opaco inteligente y de alta calidad.

Cómo limpiar el estor FYRTUR

Mantener el estor FYRTUR limpio es esencial para garantizar su durabilidad y buen funcionamiento. Afortunadamente, Ikea ha diseñado estos estores para que sean fáciles de mantener. Para limpiarlos, simplemente sigue estos pasos:

Polvo y suciedad ligera : usa un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad ligera que se acumula en la superficie del estor. Un plumero también puede ser útil para este propósito.

: usa un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad ligera que se acumula en la superficie del estor. Un plumero también puede ser útil para este propósito. Manchas y suciedad: para manchas más persistentes, puedes utilizar un paño húmedo con agua tibia y un detergente suave. Frota suavemente la superficie del estor y luego seca con un paño limpio y seco.

para manchas más persistentes, puedes utilizar un paño húmedo con agua tibia y un detergente suave. Frota suavemente la superficie del estor y luego seca con un paño limpio y seco. Evitar productos abrasivos: no uses limpiadores abrasivos o solventes fuertes, ya que pueden dañar el material del estor.

Siguiendo estos simples pasos, puedes mantener tus estores FYRTUR en óptimas condiciones durante mucho tiempo, asegurando que sigan funcionando perfectamente y luciendo como nuevos.

Beneficios de este estor en verano

El estor opaco FYRTUR ofrece numerosos beneficios, especialmente durante los meses de verano cuando el calor puede convertirse en un problema para muchos hogares. Uno de los mayores beneficios es la capacidad de mantener las ventanas abiertas para permitir la entrada de aire fresco, mientras que el estor bloquea completamente la luz exterior. Esto significa que puedes disfrutar de una brisa refrescante sin tener que preocuparte por la luz de la luna o el sol temprano en la mañana interrumpiendo tu sueño.

Además, al bloquear completamente la luz, el estor FYRTUR ayuda a mantener la temperatura interior más fresca, reduciendo la necesidad de usar aire acondicionado. Esto no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también puede ayudarte a ahorrar en costos de energía. La capacidad de programar los estores para subir y bajar automáticamente también añade un nivel de conveniencia y eficiencia, permitiéndote mantener tu hogar cómodo y fresco sin esfuerzo.

Otro gran beneficio es la privacidad que proporciona. Durante el día, puedes bajar los estores para evitar que el calor del sol entre directamente a tu hogar, y por la noche, puedes tener la tranquilidad de que nadie puede ver dentro de tu casa. Esto es especialmente útil si vives en una zona densamente poblada o en un apartamento donde las ventanas están muy cerca de las de tus vecinos.

En conclusión, el estor opaco FYRTUR de Ikea es una solución innovadora y práctica para aquellos que buscan mejorar la calidad de su sueño y la comodidad de su hogar, especialmente durante los meses de verano. Con su capacidad de bloquear completamente la luz, control inalámbrico y fácil mantenimiento, estos estores se han convertido en una opción indispensable para muchos hogares. Disponibles en una variedad de tamaños y a precios competitivos, los estores FYRTUR son una inversión que promete mejorar significativamente tu calidad de vida. Gracias a Ikea, dormir a pierna suelta sin persianas en casa es ahora una realidad accesible y conveniente para todos.