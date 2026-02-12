ING obtuvo un beneficio de 355 millones de euros en España y Portugal en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 7% en comparación con el año anterior, según ha informado el banco este jueves. Este crecimiento contrasta con la caída del 1% del beneficio del conjunto del grupo holandés.

Los ingresos totales entre enero y diciembre fueron de 1.181 millones, un 1,2% más. Además, el banco captó 325.000 nuevos clientes en banca de particulares, superando los 4,6 millones de clientes totales. El 49% de estos nuevos clientes fueron clientes jóvenes, ha detallado ING.

«Estamos viviendo el año de mayor crecimiento de la historia desde nuestra llegada a España», ha subrayado el consejero delegado de ING en España, Alfonso Tolcheff. Asimismo, ha detallado que el crecimiento en volúmenes permitió compensar la caída de los tipos de interés, por lo que el margen de intereses quedó plano, al tiempo que las comisiones se elevaron un 7%.

Los costes se situaron en 559 millones de euros, levemente por encima respecto a los registrados en 2024. En todo caso, ante el alza de los ingresos, la ratio de eficiencia mejoró en un punto porcentual, hasta el 47%.

En ahorro, el banco superó los 56.000 millones en saldos de clientes, lo que supone un alza del 8%. Durante el año, la entidad abonó 497 millones de euros en remuneración al ahorro, al tiempo que se abrieron 368.000 nuevas Cuentas Naranja.

Fuera de balance, el banco gestionaba 23.000 millones en activos bajo gestión al cierre de 2025. El aumento vino principalmente del bróker, cuyos activos aumentaron un 30%, hasta los 10.400 millones de euros. En fondos de inversión, se llegó hasta los 7.400 millones de euros, mientras que el patrimonio situado en planes de pensiones alcanzó los 4.900 millones, un 9% más.

En el ámbito del crédito, la cartera hipotecaria llegó a los 25.900 millones, un 9% más, apoyándose en las hipotecas a menores de 36 años, que supusieron el 45% de la nueva producción. El total de nueva producción se situó en 4.200 millones de euros.

Respecto al consumo, el balance total alcanzó los 4.000 millones de euros, con un ritmo de nueva producción de 2.600 millones de euros durante 2025.

En el segmento de banca corporativa y de inversión, las líneas de financiación aumentaron un 10%, hasta los 14.300 millones de euros. El volumen movilizado sostenible se elevó un 46%, hasta los 10.900 millones de euros.

Nuevo plan estratégico

De cara al futuro, Tolcheff ha explicado que el nuevo plan estratégico abarca de 2026 a 2032. En ese periodo, ING espera complementar su oferta bancaria lanzando este año el segmento de banca privada y, para 2027, una oferta de banca para empresas, empezando por las pymes.

Ante la pregunta de crecer en los próximos años mediante fusiones o adquisiciones, el CEO ha indicado que el banco está enfocado en el crecimiento orgánico.

«En los últimos 27 años ING se ha desarrollado con crecimiento orgánico. Eso no quita que, como hemos venido haciendo siempre, miremos a posibles operaciones corporativas (…). Si vemos una oportunidad que nos acelere el crecimiento y que nos aporte valor, lo estudiaremos», ha subrayado.

Por otro lado, el director de Banca de Particulares, Javier Montes, ha apuntado a que la Cuenta Nómina sigue siendo el producto estrella en crecimiento. «Es lo más universal y lo que trae más clientes al banco», ha detallado, aunque agregando que los productos de ahorro siguen trayendo «bastantes clientes» en volumen.

Asimismo, Montes ha recordado que el banco está superando «año a año» sus récords de captaciones. «No queremos crecer en número de clientes que contactan una vez al año o esporádicamente. Estamos muy centrados en traer clientes de banco principal», ha apostillado.