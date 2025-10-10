Indra ha firmado este jueves dos acuerdos. El primero, con Ficosa, con la que ha acordado una alianza para colaborar en el ámbito de la defensa, abordarán equipos electroópticos de apoyo a conducción y vigilancia. El segundo, con Sirt, empresa de ciberserguridad catalana, buscan aumentar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren.

En concreto, el acuerdo de colaboración entre Indra y Ficosa abordará equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia LSAS (Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8×8 Dragón y VAC.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, y el consejero de Ficosa Inversión, han explicado que ambas compañías trabajan con planes de inversión orientados a la vertebración de un tejido industrial. Esta alianza entre Indra y Ficosa Inversión refleja la capacidad tractora de estas empresas.

Simultáneamente, han resaltado la importancia de atender las necesidades de la industria de la defensa. «Es fundamental que se aprovechen al máximo las capacidades tecnológicas de las empresas españolas para mejorar los contenidos tecnológicos y los sistemas de defensa de la industria española», han dicho.

Igualmente, este acuerdo también aporta capacidades de prototipado, industrialización y fabricación, en especial en el ámbito de la electrónica, así como la colaboración en desarrollos tecnológicos disruptivos.

La empresa de defensa aportará sus tecnologías duales, su experiencia como tractora de la industria de defensa en grandes consorcios y su capacidad para generar empleo de calidad en todo el territorio. Solo en esta autonomía cuenta con doce sedes (siete en Barcelona, tres en Girona, una en Lleida y una en Tarragona) y más de 3.500 profesionales.

Acuerdo de Indra y Sirt

Además, la compañía ha firmado un acuerdo de intenciones con Sirt, empresa de ciberserguridad de Barcelona, para aumentar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren en el desarrollo de sistemas avanzados dirigidos a los ámbitos de ciberdefensa y del espacio.

«Este acuerdo nos permite estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber. En Indra Group ya conocíamos de primera mano a Sirt porque es uno de nuestros proveedores en Cataluña. Hemos trabajado juntos y vamos a impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas ciber están a la orden del día», ha resaltado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

«Para Sirt representa el reconocimiento al trabajo bien hecho durante estos años y la posibilidad de seguir evolucionando nuestras capacidades acompañando a un grupo líder como Indra. Nuestra intención es liderar juntos la ciberseguridad en España en un entorno exigente y retador como la ciberdefensa y el espacio» ha trasladado por su parte el director de Estrategia de SIRT, Oriol Oltra.

Indra ha explicado en un comunicado que los equipos multidisciplinares Indra-Sirt se centrarán en el desarrollo de productos avanzados para la gestión integral de soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa. Por otro lado, colaborarán en proyectos para reforzar las capacidades de la empresa de cara a la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, incluyendo el entrenamiento para las mismas.