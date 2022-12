Nuevo incendio en RTVE. La cúpula de la cadena pública ha comunicado a la plantilla del grupo la obligatoriedad de realizar un curso de igualdad para informar correctamente a los espectadores, Sintoniza con la igualdad, que ha sido elaborado por la cooperativa Pandora Mirabilia, una asociación afín a la formación política Ahora Madrid, liderada por Mónica García e Íñigo Errejón.

Pandora Mirabilia fue apoyada por la ex alcaldesa Manuel Carmena, de Ahora Madrid, que le otorgó un millón de euros en contratos desde que llegó a la alcaldía de la capital española, según publicó el diario El País. La asociación Pandora Mirabilia forma parte de Tangente y este conglomerado de empresas consiguió un local en un edificio municipal ocupado precisamente por el Servicio de Asesoramiento a Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, señaló el diario. Además, una asesora del equipo de Carmena fue la directora estratégica de Tangente.

Fuentes internas de la cadena señalan que, al margen de que empresa ha elaborado el curso, es insostenible que haya participado una consejera de la cadena, Concepción Cascajosa, propuesta por el PSOE y militante del partido. Además, Cascajosa será una de las personas que imparta ese curso. «Ella es del Observatorio de Igualdad de la cadena, pero es consejera, y no es correcto que participe en obligar a la plantilla a dar un curso de estos», señalan estas fuentes.

Pese a que la dirección de la cadena considera obligatorio este curso, parte de la plantilla de RTVE ya ha dejado claro que no va a hacerlo. «No vamos a hacer ese curso. ¿Qué nos van a hacer? ¿Sancionarnos? No pueden hacer nada, no hay establecida ninguna sanción para estos casos», señalan desde un sindicato de la cadena. «¿Que si lo voy a hacer? Por supuesto que no. No pueden obligar a hacer un curso y no lo vamos a hacer», señalan desde otra central sindical. La dirección ha dado de plazo a la plantilla hasta el próximo 31 de enero para hacer este curso y formarse en «lenguaje inclusivo» y «violencia machista».

Consejo

Mientras se divide a la plantilla con un nuevo curso de lenguaje inclusivo, la cadena pública sigue con sus dificultades de gobernanza. La presidenta interina, Elena Sánchez, no ha podido de momento realizar los cambios en el organigrama que prometió al principio de su llegada al poder a finales de septiembre, ya que no tiene la mayoría del consejo al no sumar el apoyo de Ramón Colom (PSOE) y Juanjo Baños (PNV). Hay nueve consejeros, tres del PP, y necesita estos dos votos para ganar las votaciones.

Este jueves se celebró un nuevo consejo en el que Sánchez sí ha tenido el apoyo de Colom y Baños para tumbar la propuesta que han hecho los consejeros del PP para reducir de nuevo a 500.000 euros el límite del coste de los programas que tienen que ser aprobados en el consejo. Al rechazarse, el límite queda en dos millones.