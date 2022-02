El Ibex 35 abre la última sesión de la semana al alza, en línea con el resto de bolsas europeas y a pesar de las fuertes caídas de Wall Street. Mientras los inversores siguen digiriendo el discurso que el jueves dio la presidenta del BCE, el foco se pone ya en la publicación de los datos de empleo de EEUU de enero. El selectivo español recupera los 8.700 puntos de nuevo gracias al impulso de los bancos.

El Ibex 35 sube un 0,59% en los primeros minutos de negociación y se sitúa en los 8.740,70 puntos en una apertura alcista en Europa. Fráncfort sube un 0,33%; Londres, un 0,81%; París, un 0,75% y Milán, un 0,52%. El Euro Stoxx 50 suma un 0,63%.

Los índices del viejo continente siguen la estela de las bolsas asiáticas, que se anotan avances a pesar de las fuertes caídas que experimentaron los principales indicadores de Wall Street. Sin embargo, los futuros estadounidenses anticipan este viernes un fuerte rebote apoyado e la publicación de los resultados de Amazon, Snap o Pinteres. Al otro lado del Atlántico el castigo vino de la mano de las acciones de la antigua Facebook, que se desplomaron un 26% tras dar a conocer unas cifras trimestrales y unas expectativas de negocio muy por debajo de lo esperado por los analistas.

Atención al dato de empleo de EEUU

Este viernes la atención de los mercados recae sobre la publicación en EEUU de los datos de empleo no agrícola del mes de enero. Si bien los analistas esperan que en el citado mes se hayan generado unos 175.000 empleos netos, es muy factible que no se alcance esa cifra. Sin embargo, los analistas de Link Securities no esperan que la reacción de los inversores sea negativa, ya que “este flojo comportamiento del mercado laboral estadounidense en el mes estaría justificado por el impacto en el mismo de la última ola de la pandemia”.

De esta forma, el Ibex 35 intenta reponerse de los descensos de la jornada anterior, en la que cedió un 0,27%, a pesar de los avances registrados por la mayoría de los bancos del selectivo.

Al contrario de lo que se esperaba la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, concretamente la rueda de prensa posterior a la misma, mantenida por su presidenta, Christine Lagarde, sí tuvo consecuencias en los mercados. El tono menos “complaciente” con la alta inflación adoptado por Lagarde y el hecho de que en esta ocasión no reiteró que no iba a haber subidas de tipos oficiales en 2022 provocó que tanto las bolsas como los bonos se giraran bruscamente a la baja, y que el euro se fortaleciera con relación al dólar.

Esta nueva postura claramente menos “acomodaticia” de Lagarde sorprendió mucho a unos inversores que ya descuentan posibles alzas de los tipos de interés oficiales, bien en junio, bien en septiembre. Todo ello propició que los precios de los bonos cayeran con fuerza y, por consiguiente, que sus rendimientos se dispararan al alza.

En la apertura de este viernes, los bancos del Ibex 35 se mantienen como los mejores valores del selectivo. Caixabank lidera las ganancias al sumar un 2,35%, por delante de Bankinter y de Banco Sabadell, que se revaloriza un 1,79% y un 1,66%, respectivamente. Por el contrario, sólo tres compañías inician el día en rojo: Red Eléctrica (-0,20%), Colonial (-0,20%) y Naturgy (-0,14%)

La prima de riesgo de España se eleva hasta los 80,75 puntos básicos con el interés del bono español a 10 años en el 0,94%. El euro sigue su escalada frente al dólar y se intercambia ya a 1,145 billetes verdes.

El petróleo Brent de referencia en Europa suma un 0,54% y se sitúa en los 91,64 dólares por barril, mientras que el West Texas estadounidense avanza un 0,68%, hasta alcanzar los 90,86 dólares.