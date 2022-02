El Ibex 35 inicia la sesión del jueves en negativo, una jornada marcada por las reuniones del BCE y el Banco de Inglaterra (BoE) además de por los resultados de BBVA, Siemens Gamesa y Unicaja en la Bolsa española. A la espera de que se conozca el resultado de ambas citas, se mantiene la precaución en los principales índices europeos, con los futuros de Wall Street anticipando descensos al otro lado del Atlántico.

De esta forma, el Ibex 35 pierde un 0,56% y se coloca en los 8.664,70 puntos, en línea con los descensos del resto de índices del viejo continente. Fráncfort cede un 0,40%; París, un 0,12% y Milán, un 0,33%; mientras que Londres suma un 0,21%. El Euro Stoxx 50 pierde un 0,46%.

“Seguimos pendientes de los diferentes escenarios a los que se enfrentan los operadores, una situación de incertidumbre que podría darle alas a una oferta que continúa posicionada por zonas de resistencias. Por tanto, los niveles a vigilar por la parte inferior son los 8.650 y 8.600 puntos respectivamente”, explican los expertos de IG sobre el selectivo español.

Reunión del BCE

No se prevé que el Consejo de Gobierno del BCE no adopte ninguna decisión que varíe sus principales parámetros de política monetaria. Es más, se espera que se reafirme en su “hoja de ruta”, que pasa por finalizar en marzo el programa de compras de emergencia para la pandemia, el PEPP, y por reactivar hasta finales de año el otro programa de compra de activos en vigor, el APP, con la intención de ir reduciendo el importe mensual de las adquisiciones hasta entonces. Además, se espera que la institución se reafirme en su intención de no subir sus tasas de interés de referencia hasta bien entrado 2023. “Otra cosa bien distinta es que la alta inflación se lo permita”, advierten los analistas de Link Securities.

El consenso de analistas sí espera que el Comité de Política Monetaria del BoE vuelva a subir por segunda reunión consecutiva sus tasas de interés de referencia, en esta ocasión en 25 puntos básicos, hasta el 0,5% y que, probablemente, dé indicaciones sobre lo que pretende hacer en los próximos meses tanto en materia de tasas oficiales como con lo que atañe al tamaño de su balance.

Además de las reuniones del BCE y el Banco de Inglaterra, este jueves se publican en las principales economías europeas y en EEUU las lecturas finales de enero de los PMIs, unos indicadores que podrían mostrar una sensible ralentización del ritmo de expansión de la actividad como consecuencia del impacto de la variante ómicron.

Resultados

En una jornada cargada de referencia, en las bolsas europeas se cotizan los resultados de compañías como Nokia, Infineon, Intesa Sanpaolo, ING Groep, Roche o Royal Shell; mientras que en Wall Street destacan las cuentas de Amazon. En España han informado sobre sus cuentas BBVA, Siemens Gamesa y Unicaja.

BBVA registró un beneficio atribuido de 4.653 millones de euros en 2021, una cifra 3,6 veces superior a los 1.305 millones de euros logrados un año antes. La entidad ha anunciado, además, un dividendo adicional de 23 céntimos en efectivo y un segundo y último tramo del programa de recompra de acciones por un importe máximo de 2.000 millones de euros.

Por el contrario, Siemens Gamesa ha disparado sus pérdidas a los 403 millones de euros en su primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, frente a las ganancias de 11 millones de euros que registró en el mismo periodo del año pasado. En esta ocasión las cuentas del fabricante de aerogeneradores han estado lastradas por las disrupciones en la cadena de suministro y los problemas en su negocio de eólica terrestre.

Tras presentar resultados, BBVA encabeza las pérdidas del Ibex 35. La entidad presidida por Carlos Torres se deja un 4,99% y se coloca por delante de Solaria y de Siemens Gamesa, que ceden un 1,88% y un 1,81%, respectivamente. En la parte contraria de la tabla, destacan las subidas de Arcelormittal, del 0,88%; Acerinox, del 0,56%, y de Ferrovial, del 0,52%.

En el mercado continuo, Unicaja cede un 0,37% tras registrar un beneficio neto de 137 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 47% respecto al año anterior.

La prima de riesgo de España se reduce hasta los 74,25 puntos básicos con el interés del bono español a 10 años en el 0,788%. En el mercado de materias primas, el petróleo Brent de referencia en Europa cede un 0,13%, hasta los 89,35 dólares por barril, al tiempo que el West Texas estadounidense recorta un 0,26%, hasta los 88,03 dólares. El euro mantiene el cambio por debajo de los 1,13 billetes verdes.