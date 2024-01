Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha comenzado un proyecto para mejorar las líneas de redes eléctricas de Reino Unido que permitirá integrar energía renovable como eólica marina, terrestre o fotovoltaica, según ha explicado a OKDIARIO. La compañía prevé que esta remodelación permita conectar entre 80 y 85 gigavatios (GW) verdes.

La energética ha lanzado la licitación por un valor de 5.400 millones de libras esterlinas (unos 6.282 millones de euros). Así, Iberdrola prevé que la construcción de la infraestructura genere numerosos puestos de trabajo verdes en el país.

Sin embargo, la compañía confirma a este periódico que en estos momentos no es posible conocer con exactitud ninguna estimación sobre el empleo que creará el proyecto. Esto se debe a que las empresas que consigan la licitación serán las que generen los puestos en el futuro, por lo que habrá que esperar a que finalice el proceso de asignación.

La nueva infraestructura también obedece a las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE). La organización vaticina que la demanda energética británica se duplique en los próximos 10 años. De ser así, Reino Unido necesitará crear o mejorar más de 600.000 kilómetros de líneas eléctricas antes de dicho periodo.

Por ello, la remodelación de la red eléctrica mediante estas licitaciones se realizará a lo largo de los próximos años. En particular, la planificación, desarrollo y modernización de la nueva infraestructura de red conllevará la construcción de subestaciones de alta tensión, la implementación de líneas aéreas, así como labores de diseño, ingeniería y construcción.

La inversión en estar redes permite favorecer «la seguridad de suministro y resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos y desarrollar la digitalización del sistema, tan necesaria para la expansión de la movilidad eléctrica, el autoconsumo o la bomba de calor», según explica la compañía a este periódico.

Para Keith Anderson, consejero delegado de ScottishPower, estas labores «brindarán una gran oportunidad para la cadena de suministro, al tiempo que desbloquearán el crecimiento económico en general». «Es vital que nos tomemos en serio el trabajo de construir esta nueva red para que podamos aprovechar las energías verdes, transportarlas por todo el país y asegurar nuestra seguridad energética para mantener a Reino Unido en el liderazgo en la descarbonización», aseguró el directivo.

Iberdrola y la eólica marina

Iberdrola mantiene grandes inversiones en el país. Por ejemplo, el complejo eólico marino East Anglia Hub es el mayor proyecto de su especie llevado a cabo por la eléctrica bilbaína. La planta cuenta on una capacidad total instalada de 2.900 megavatios (MW) y contó con una inversión total de 10.000 millones de libras (12.000 millones de euros).

El complejo está formado por East Anglia One North, East Anglia Two y East Anglia Three. Todos ellos estos proyectos se han realizado en la zona del mar del Norte. Iberdrola supo detectar hace 15 años la eólica marina como un vector de crecimiento y Reino Unido le sirvió para comenzar a realizar este tipo de infraestructuras.

Algunas conocidas empresas han participado (o siguen haciéndolo) en la construcción de East Anglia Hub. Por ejemplo, Siemens Gamesa fue seleccionada como proveedor preferente para el suministro y la instalación de las turbinas eólicas que Iberdrola denomina como «las más potentes y productivas del mundo».

Por su parte, Navantia construye en el astillero de Fene (La Coruña) algunos de los monopiles, grandes tubos que sirven como piezas de los molinos. El parque de Iberdrola aún no está operativo en su totalidad. La compañía prevé que las obras finalicen en 2026.

Iberdrola ya ha dedicado cerca de 30.000 millones de libras (unos 35.000 millones de euros) en inversiones en el Reino Unido en los últimos 15 años. En su plan estratégico para el periodo 2023-2025, que contempla una inversión récord de 47.000 millones de euros, en Gran Bretaña ya ocupaba el segundo lugar como destino de inversiones de la energética, representando el 16% del total (6.700 millones de libras), siendo superado únicamente por Estados Unidos, que representaba el 47%, y superando a España (13%). La compañía energética presentará su nuevo plan estratégico el 21 de marzo.

Además del parque de eólica marina, la energética del Ibex 35 posee más de 40 parques eólicos terrestres en funcionamiento en el país con una capacidad instalada total de más de 2.900 MW. Por ello, la nueva red eléctrica servirá también para transportar la energía renovable que la empresa obtiene a través de esta infraestructura. Eso sí, la energía que se integrará no será sólo de esta empresa sino que cualquier otra eléctrica podrá hacer uso de ella.